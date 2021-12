https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Castelar

Le robaron 2 millones de pesos y 10 mil dólares a un ex senador de Buenos Aires tras maniatarlo en su casa

Se trata del ex funcionario del Partido Justicialista Horacio Rafael Román, de 72 años. Fue sorprendido mientras dormía por al menos tres delincuentes que también le arrebataron una camioneta.

Frente del domicilio donde ocurrió el hecho. Crédito: Gentileza

Un ex senador y su esposa fueron sorprendidos por al menos tres delincuentes que ingresaron a su vivienda en la localidad bonaerense de Castelar mientras dormían y, tras amenazarlos y maniatarlos, se llevaron más de dos millones de pesos y una camioneta. Se trata del ex funcionario del PJ Horacio Rafael Román, de 72 años, quien se encontraba descansando junto a su esposa en su casa situada en la calle Larralde al 3200, de la citada localidad del partido de Morón. Alrededor de las 5:00 horas del lunes, tres delincuentes que habrían ingresado al lugar tras romper una reja, los despertaron y luego de revolver los ambientes de la casa, se apoderaron de pertenencias de la pareja y del dinero, tras lo cual se escaparon en la camioneta de la mujer. José, uno de los hijos de Román, relató en diálogo con la prensa: "Es un problema más de inseguridad, pero sabían a quién le venían a robar. Ellos están bien y mi mama dice que habrán estado una hora y pico". "Según mi mamá que escuchó que hablaban entre ellos y vio una persona que hacía de campana y se llevaron la camioneta", contó, tras lo cual indicó que se habrían encontrado "huellas" de los asaltantes. Horacio Rafael Román Foto: Gentileza En tanto, en diálogo con un medio local, señaló: "Los ataron, le pidieron a mi papá que abra la caja fuerte, cosa que hizo, obviamente. Se guardaron la plata que había ahí pero no se fueron, siguieron revisando todo. La verdad, no los golpearon aunque les reventaron la casa: destrozaron todo en busca de no sé qué más". El ex senador y su esposa hicieron la denuncia en la comisaría 7ª de Castelar Norte y la causa es investigada por la UFI N°4 de Morón, a cargo Paula Salevsky. La familia de Román había sufrido un robo a fines de mayo de 2020 cuando dos delincuentes armados tomaron de rehén a su hijo José mientras estaba junto a su esposa y a sus dos hijos en su casa de Islas Malvinas al 3.300, también en Castelar Norte y los ladrones se llevaron dinero, tras lo cual escaparon. En tanto, en diciembre de 1998, al ex senador Román lo asaltaron cuando estaba junto a su esposa y sus dos hijos en la misma localidad bonaerense y los delincuentes se llevaron un automóvil Renault Laguna que luego fue recuperado. Con información de NA.

