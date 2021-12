https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tribunales de Santa Fe

Libertad con alternativas para el profesor de hockey

"La mujer fue a ver el partido en el que el acusado jugaba", destacó la defensa, que acordó con la fiscalía medidas no privativas de la libertad para el hombre de 36 años, acusado de amenazar a su ex pareja en el evento deportivo.

Crédito: Archivo El Litoral

Por Redacción EL SEGUIR El profesor de hockey detenido el miércoles pasado en un encuentro deportivo en Santa Fe, recuperó la libertad este domingo, luego de que la fiscalía y su defensa acordaran alternativas a la prisión preventiva mientras continúa la investigación. El hombre de 36 años, está acusado de amenazar a su ex pareja y haber violado una orden judicial. Así lo confirmó su abogado particular, Alejandro María Otte, quien especificó además que la medida fue adoptada por la jueza Sandra Valenti y consistió en "una nueva prohibición de acercamiento de 300 metros, y contacto por cualquier medio", así como "hacerse presente cada 15 días ante el Ministerio Público de la Acusación". Si bien se había solicitado el viernes pasado la audiencia para tratamiento de la cautelar, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Celeste Minniti, no prosiguió con la medida al acordarse las alternativas. Tenés que leer Profesor de hockey nuevamente detenido por violencia de género En la final Por eso "no se discutió (la cautelar), a la vez que tampoco se dejó sin efecto la suspensión de juicio a prueba que se le había otorgado oportunamente" al profesor Ignacio M. El Dr. Otte refirió al respecto que "el hecho atribuido fue la violación de un mandato judicial que consistía en una medida de distancia" cuando en realidad "la mujer fue al partido en el que el acusado jugaba". "Él forma parte del plantel de El Quillá, se hizo presente el miércoles que se jugaba la final contra el club Banco y ella fue a ver un partido en el que él era uno de los protagonistas", destacó el defensor, para demostrar que no existió ninguna violación al mandato judicial. A propósito de la materialidad de los hechos, "todavía se está investigando", aclaró Otte, aunque "la defensa cuenta con tres testigos que lo vieron entrar y que fueron a su encuentro y que en ningún momento habrían visto nada parecido a una amenaza" para con la denunciante. Probation Ignacio M. fue detenido el miércoles 8 de diciembre, en horas de la tarde, luego de que su ex pareja, quien fuera su alumna cuando daba clases en un plantel de "mamis" de la ciudad, lo denunciara al 911 por una presunta amenaza en medio del evento deportivo. La historia tiene como antecedente una causa por violencia de género iniciada en marzo de este año, por la cual el implicado aceptó una suspensión de juicio a prueba, que implicada una medida de distancia de la víctima y los sitios que ella frecuentaba. El viernes pasado fue el fiscal Esteban Morales quien le atribuyó los nuevos delitos, tipificados como "amenazas simples y desobediencia al mandato judicial".

