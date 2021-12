Verstappen correrá con el número 1 en la temporada 2022

El piloto neerlandés Max Verstappen, flamante campeón de Fórmula 1, anunció que en la próxima temporada correrá con el número 1 y dejará de lado el 33 con el que ganó la última carrera del año, en Abu Dhabi, donde se impuso sobre el final ante el inglés Lewis Hamilton.

"A partir de la próxima temporada un campeón de la F1 volverá a competir con el número 1 y será Max Verstappen", destaca hoy el diario italiano Tuttosport, que agrega que "la elección es totalmente opuesta a la de Hamilton (siete veces campeón), que siempre mantuvo el número 44".

A golden touch for our Dutch World Champion as he gets back behind the wheel for some testing 🙌 #SimplyLovely 🏆 @pumamotorsport 🔥 pic.twitter.com/3J6gQr7yyz