A los 34 años, quisiera renovar el contrato y seguir en el club. "Si no fuera así, la segunda alternativa es Belgrano de Córdoba, que es un club que quiero mucho", dice el Cuqui, que estaba "convencidísimo de que al clásico lo ganábamos y se lo dije a los chicos".

El grande que lleva la misma pertenencia de los pibes La felicidad del "Cuqui" Márquez: "Si por mi fuera, me retiro en Unión"

A los 34 años, si le dieran de elegir, no lo duda: "Me encantaría terminar mi carrera en Unión", dice convencido. Pero si el destino lo vuelve a separar del club de sus amores, tampoco le esquiva al bulto: "Soy muy sincero y honesto y si no es Unión, quisiera jugar en Belgrano de Córdoba", señala. Y enseguida cuenta la historia de la foto que grafica esta nota, tomada apenas terminado el partido y en el fragor de una alegría desbordante. Cuqui Márquez recuerda que "cuando eliminamos a Colón, jugando para Belgrano, me saqué una foto con mi hija mayor, que en ese momento era bien pequeña. Ahora quise compartir esta gran alegría con toda mi familia", dice este hombre surgido de las inferiores de Unión y que se sumó, junto a Emanuel Brítez, a ese grupo de pibes jóvenes que están empezando a recorrer en el fútbol el mismo camino que les tocó a ellos, que alguna vez fueron los "chicos del club" y hoy son los grandes que aportan experiencia y pertenencia.

Fernando Márquez habló del clásico en Café con Fútbol y dijo que "lo viví con alegría por el triunfo, porque fue contra el clásico de toda la vida y pudimos cerrar una clasificación merecida, desde mi punto de vista, porque se nos escaparon algunos puntos que hicieron dudar a muchos".

-Se dice que los clásicos no se juegan, se ganan. Ustedes lo jugaron bien y con claridad. ¿Sorprendió?

-Yo tenía una visión positiva y se lo dije a los chicos. Sabía que si jugábamos como lo hicimos en otros partidos de local, teníamos muchísimas chances de ganarlo. Y procuré que estemos encendidos y conectados en el vestuario, para llevarlo por delante a Colón en cuanto a ganas y a sacrificio, contrarrestando esos buenos jugadores que ellos tienen.

-¿En qué se basaba ese convencimiento?

-En que habíamos hecho muy buenos partidos de local, salvo con Platense, donde la actitud no me gustó para nada. El primer tiempo con Racing me marcó y me encantó, pero no lo pudimos cerrar. Y además, le doy un plus a la motivación de jugar ante nuestro público. Y a pesar de que fuimos irregulares, tenemos un buen plantel, con cosas interesantes y con muchos chicos de las inferiores.

-¿Qué te dejó Azconzábal?

-Se la jugó dándole mucha participación a varios jugadores como González, Roldán, aceptó que llegue García, lo subió a Portillo, le dio la oportunidad a Vera, Nardoni. El fue partícipe de este logro. Quizás Madelón los conocía pero todavía no los veía.

-¿Y Munúa?

-Nos potenció y nos sacó ese plus que tuvimos, sobre todo de local. Es el típico uruguayo, en cuanto a ir al frente, es guerrero y le agradezco que haya venido porque nos hizo crecer y potenció lo que había hecho un gran laburante como Azconzábal. Con Gustavo fueron las cosas más simples y directas, más vertical, sin tanta posesión pero más peligroso.

-¿Para qué están en el 2022?

-Algunos se nos termina el contrato, el mercado puede deparar cualquier cosa, pero como jugador e hincha pido que el club siga en esta senda. Contra Boca yo dije que por lo menos tenemos que clasificar a la Sudamericana y ojalá se pueda hacer un buen papel y sumar muchos puntos en el torneo. Todos queremos ser campeones y el hecho de que Colón lo haya sido, ilusiona más al hincha de poder serlo. No los culpo, porque me encantaría estar de ese lado. En los últimos años, el club clasificó tres veces a copas internacionales y recuerdo que en otros tiempos sólo se peleaba por ascender o no descender.

-Bueno, ¿te quedás o no?

-Yo me retiraría en Unión, está de más decirlo. Hay una secretaría técnica y un entrenador que decidirán. Si creen que Márquez puede ayudar, bienvenido sea. Y si no, me llevaré la alegría de lo que vivimos el sábado. Me gustaría jugar hasta que el club que me contrate no quede tan lejos de Santa Fe. No quisiera volver a Buenos Aires, pero si no hay otra, lo haría. Amo estar en mi casa, festejo quedarme en mi casa, ni siquiera me voy de vacaciones y lo que más quiero es quedarme acá. Pero además de Unión, tengo un sentimiento por Belgrano y si no es acá, en ese orden, me gustaría jugar en Belgrano. Mis hijas me piden quedarme en Santa Fe.

Brítez

Emanuel Brítez tiene contrato con Unión hasta diciembre de 2022 y figura en el radar del Ruso Zielinski para llevarlo a Estudiantes de La Plata.