Detectaron una falla en Instagram relacionada con el coronavirus

El desperfecto en la app desató una queja entre los usuarios de Android y las teorías conspirativas no tardaron en llegar.

Una falla de la app de Instagram generó en las últimas horas una catarata de teorías conspirativas en las redes sociales. Según reportaron miles de usuarios, la aplicación para compartir fotos y videos se cierra al intentar escribir la palabra "coronavirus" en el buscador.

"No lo puedo creer. Recién escribí la palabra 'coronavi...' en el buscador de Instagram y la aplicación empezó a trabarse y se cerró automáticamente (no me creas, intentalo). Y después los conspiranoicos somos nosotros??!!", publicó en Twitter la usuaria @delfinawagner_, una de las primeras en advertir la situación, el domingo a la noche.

De inmediato, cientos de usuarios de Argentina y el resto del mundo hispano salieron a comprobar que la falla realmente ocurría, en especial en celulares con sistema operativo Android.

En concreto, la aplicación crashea y se cierra al comenzar a tipear "coronavi..." en el buscador. Algunos denunciaron que ocurría lo mismo con otros términos relacionados a la pandemia, como "vacuna".

Aunque Instagram todavía no difundió una explicación oficial sobre la falla, es probable que se trate de un bug (error de software) relacionado con una nueva función de la app que -al buscar contenido relacionado al coronavirus- deriva al usuario a fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef o el portal argentina.gob.ar.

Al parecer, el error ocurre en celulares con versiones desactualizadas de la aplicación que no incluyen ese parche. Así, el problema debería solucionarse al actualizar a la última versión disponible en la tienda Google Play.