https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.12.2021 - Última actualización - 18:56

18:52

La Policía de Entre Ríos confirmó que un cuerpo encontrado este martes pertenece a Roberto Ríos, el hombre oriundo de Rosario que era intensamente buscado por su familia desde el 4 de diciembre.

En una laguna de Victoria Hallaron muerto en Entre Ríos a un turista rosarino que estaba desaparecido La Policía de Entre Ríos confirmó que un cuerpo encontrado este martes pertenece a Roberto Ríos, el hombre oriundo de Rosario que era intensamente buscado por su familia desde el 4 de diciembre. La Policía de Entre Ríos confirmó que un cuerpo encontrado este martes pertenece a Roberto Ríos, el hombre oriundo de Rosario que era intensamente buscado por su familia desde el 4 de diciembre.

Este martes, la Policía de Entre Ríos confirmó que encontró en una laguna de la zona de Victoria el cuerpo sin vida de Roberto Ríos, el hombre rosarino de 57 años que había cruzado el puente para pasar unos días allí y que había sido reportado como desaparecido por su familia.

Según el diario Uno de Entre Ríos, personal de la Jefatura Departamental Victoria, en conjunto con personal de la División de Investigaciones, retomaron este martes la búsqueda y rastrillaje del turista rosarino desaparecido desde el domingo 5 de diciembre.

En este marco, pidieron la colaboración de Bomberos Voluntarios de Victoria para realizar trabajos en una laguna, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre. El lugar se encuentra en inmediaciones del parque termal de Victoria, donde trabajó personal de Criminalística y el fiscal Martín Vechetti.

Autoridades policiales confirmaron que se trata de Roberto Ríos, el turista rosarino desaparecido desde el pasado 4 de diciembre cuando viajó a Victoria en una combi para disfrutar de las termas y nunca regresó.

El cuerpo estaba en "avanzado estado de descomposición" en una laguna a 400 metros del parque termal de Victoria, donde había ido a pasear. Se espera que en las próximas horas se realice una autopsia para determinar causa de muerte.

La hija de Ríos había advertido que representantes del tour se comunicaron con ella para advertirle que su padre "no había llegado a tiempo al horario de regreso". "Se comunicó conmigo la coordinadora; después viajé con mi abuela a Victoria, hicimos la denuncia y hasta el día de hoy no tenemos noticias”, había explicado días atrás a los medios rosarinos.

La mujer expresó que pudo observar el ingreso de su padre al lugar, pero al momento de la salida del contingente las cámaras no funcionaban por lo que no sabe si su padre salió de allí: “La coordinadora me dijo que él se sintió mal, yo vi las cámaras de seguridad y no lo vi mal. Lo vi ingresar al complejo, pero después adentro no porque no tienen cámaras en el interior”.