Línea directa: "sobre la autopista", "lo irregular" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.12.2021 - Última actualización - 20:30

20:27

Sobre la autopista

ANA M. CECCHINI

"Tienen ustedes un empleado que debería -supongo- escribir sobre la realidad rosarina, bastante truculenta por cierto, en lugar de pretender efectuar una reflexión histórica sustentada en errores (6/12). La única capital de la provincial por mandato constitutional es Santa Fe. El gobernador Sylvestre Begnis sembró de rutas a la provincia, en todos los sentidos norte-sur y este-oeste. Su visión estratégica era comunicar todas las localidades de la 'bota para un mejor desarrollo en equilibrio. Su objetivo se desvirtuó con los años, precisamente desde los altos de la Policía rosarina".

Respuesta del Autor. "Única advertencia. Hablaremos, como sujeto, de la Autopista Rosario/ Santa Fe/ Rosario. El resto es añadidura inevitable. Listo".

Así comienza la nota que motivó un texto como devolución. En tal escrito se mencionan las virtudes de Don Carlos Sylvestre Begnis a quien vi actuar como gobernador y mantener su desarrollo como profesional de la medicina.

Sobre su presencia digo:

"De todos los gobernantes que he conocido, el más importante ha sido -lleva mi firma esta conclusión- ha sido Carlos Sylvestre Begnis. Aldo Tessio no fue malo, pero en la comparación es menor".

Estos dos conceptos están en la nota del 6 del 12. Hay más. Sobre la mecánica de trabajo, el juego protocolar que impone el cargo y la mecánica de las gacetillas oficiales (partes de prensa) explicito:

Todavía se decía "El Gobernador atiende en los altos de la Jefatura". Martes y jueves, a veces un sólo día. La sede del Gobierno era, es y será la ciudad de Santa Fe con su microclima político. También con su tradición administrativista y su formato de burócratas de siglos… y siglos. No es metáfora.

Hay un punto de esta respuesta que es tan rotundo que se explica solo: "Mirada desde el sur".

Soy un muchacho criado en Santa Fe que vive en Rosario. Desde allí miro. Sobre lo que observo supongo que tengo libertad de elección. La ejerzo. Indico desde qué lugar geográfico, eso no obliga a mencionar tan solo las cosas que pasan frente al Monumento Nacional a la Bandera.

En la respuesta se elogia a Don Carlos. A tal punto fue un gobernante excepcional que Perón no elegía un peronista como su candidato en la provincia. Elegía a Don Carlos.

Eso no quita dos cosas. La "gacetilla oficial" que indicaba, por años y años, "el Gobernador atenderá en los altos de Jefatura", en referencia a los días que estaba en la Ciudad de Rosario. Tampoco se puede ocultar que Dos Orquestas Sinfónicas, dos Directorios del Banco de Santa Fe (cuando era del Estado Provincial) sirven como fenomenales ejemplos de un concepto de política práctica y hechos consumados. Esta es una provincia bicéfala en la que hasta las fórmulas gubernamentales lo contemplan. Negar la existencia de la Casa Gris como negar el padrón y su número de votantes en una y otra margen del Rio Salado es ocioso.

El propósito de la nota, evidentemente mal explicado, de allí la confusión de la respetada señora, es indicar que ése modo trashumante, de allá y aquí a la que se obligaba a los gobernantes, con la Autopista Rosario Santa Fe (la primera, la primera, la primera del interior del país) configuró un modo de plantar un mojón. Se vive aquí y allá y se gobierna con ese caminito franqueado hasta dos veces por día. Como lo que es, el reconocimiento de una provincia bicéfala donde muchas cosas son como enseñó la autopista, pero eso sería repetir la nota que tal vez deba leerse nuevamente. Yo lo hice. Besos en la frente.

****

Lo irregular

DR. MARIO PILO

"Hace casi un año, nuestra asociación, a petición de los vecinos de barrios Candioti Sur y Norte, viene pidiendo sanciones normativas ciudadanas, contra varios locales por violaciones a ordenanzas, que son fundamentalmente, reglas de convivencia puntuales: ruidos molestos, ocupaciones indebidas de los pasos peatonales y de la vía pública, venta de cerveza a menores, etc. En estos días se vienen produciendo algunas clausuras y faltan varias, pero no ha sido por nuestra prédica institucional sino por la presión de una marcha de protesta pacífica de vecinos. Habla muy mal de los funcionarios, del municipio. Es un agravio a la República que los que se consideran autoridades solo respondan a presiones. El pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes, reza nuestra Constitución. Si éstos no son capaces de responder sin que se tenga que recurrir a presiones y tensiones, mejor que renuncien. Hasta el general nazi recordaba a sus súbditos: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Autoridades: comprendan e interpreten para qué están y actúen en consecuencia".

****

Llegan cartas

La Parodia de convocar a la Plaza de Mayo

HUGO MODESTO IZURDIAGA

El acto que organizó el gobierno en conmemoración de la vuelta a la democracia en 1983, no pareció ser sincero y menos aun coherente. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sostienen en la actualidad muy buenas relaciones con algunas naciones en donde el régimen democrático no existe como tal. Se han aliado con países donde gobiernan dictadores. No hay que olvidar la defensa (por parte de los Fernández) de las tropelías de Nicolás Maduro en Venezuela, del represor Miguel Díaz-Canel en Cuba, y del tirano de Daniel Ortega en Nicaragua. Todos ellos déspotas, de sistemas corruptos creados por ellos mismos para su beneficio. Señores gobernantes de Argentina: la democracia existe y se fortalece en pueblos donde se prioriza el bienestar de los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión de la ciudadanía y también de "la prensa en general".

Y en aquellos territorios donde ella funciona, se pueden denunciar los actos de corrupción, haciendo intervenir libremente a la justicia, para que pueda resolver mediante un dictamen o juicio. (Sin que el estado trate de interferir en los Tribunales).

En nada se parecen "El populismo kirchnerista" con el estadista y ex presidente, Don Raúl Ricardo Alfonsín. En mi parecer el acto bien podría haberse llamado "La farsa de los populistas". Muchas gracias.