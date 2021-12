Se reconciliaron Guido Süller y Tomasito

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras su ruptura, los mediáticos fueron capturados en una cena romántica en Puerto Madero.

Tras su ruptura, los mediáticos fueron capturados en una cena romántica en Puerto Madero.

El vínculo de Guido Süller y Tomasito comenzó en los medios como una relación de padre e hijo que, tras corroborar no tenían la misma sangre, iniciaron un intenso y apasionado romance. En 2018 se casaron y unieron su amor. Sin embargo, el matrimonio duró menos de los esperado.

"Está muy inestable, un día está bien y otro está mal. Yo no estoy para bancarme eso. Me harté de que me trate mal cuando se le ocurre. No me da seguridad que esté tan inestable. Me volví a Córdoba", dijo hace un año Tomasito sobre su marido, quien había padecido el fallecimiento de su mamá y el distanciamiento de su hermana Silvia Süller.

Pero ahora, la ex pareja se reencontró y se dio una segunda oportunidad. Así lo indicaron este martes por la tarde en "Intrusos" cuando mostraron el video de su reconciliación. "¡Se reencontraron! Se casaron en televisión , vimos su boda en vivo, se separaron después y uno sufrió mucho", recordaron los conductores del ciclo de espectáculo.

Acto seguido, compartieron la grabación de Guido Süller y Tomasito que tuvieron una cena romántica en Puerto Madero tras dos años de haberse separado.