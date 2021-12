Stephen Curry rompió el récord de Ray Allen: ya es el máximo anotador de triples de todos los tiempos

Stephen Curry se convirtió este martes por la noche oficialmente en el máximo anotador de triples de todos los tiempos.

Tras no lograr conseguir la marca necesaria en los partidos ante Philadelphia 76ers e Indiana Pacers, el base de los Golden State Warriors lo logró con sus primeros dos triples ante los New York Knicks.

De esta forma, rompió la cifra de 2.973 que ostentaba Ray Allen desde su retiro en la 2013-2014.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the NBA's ALL-TIME LEADER in threes made! #NBA75 pic.twitter.com/4gn5srUXve