FuerzaKun: el fútbol mundial conmovido por el retiro de Sergio Agüero

Tras varias semanas de especulaciones, este miércoles por la mañana (mediodía europeo) Sergio “Kun” Agüero confirmó que no jugará más al fútbol de manera profesional.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé porque primero está mi salud", le dijo al mundo el delantero de Barcelona.

De inmediato, cuentas oficiales de clubes y ligas del planeta coincidieron en mensajes de reconocimiento para un jugador que nació en Independiente, pasó al fútbol español y se consagró en la Premier League británica.

“De Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol, Kun Agüero. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa”, publicó el perfil del Rojo de Avellaneda.

“Todos en el Manchester City quisieran aprovechar esta oportunidad para agradecer a Sergio Agüero su increíble contribución a nuestro éxito durante la última década y desearle lo mejor en su retiro Corazón azul”, posteó el equipo inglés.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8