Comienza "La Diseña" en la Estación Belgrano de Santa Fe

Desde este miércoles y hasta el 22 de diciembre inclusive el espacio estará abierto al público de 17 a 23, con entrada libre y gratuita.

Como cada año en el mes de diciembre, este miércoles abre al público la tradicional feria de diseño en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Será hasta el 22 de diciembre, inclusive, con entrada libre y gratuita desde las 17 y hasta las 23.

La ciudad de Santa Fe cuenta con un circuito muy importante de espacios destinados al arte y diseño. Uno de ellos sin duda es Diseña Santa Fe, la feria que se realiza periódicamente en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: la Estación Belgrano.

La Diseña reúne el trabajo de diseñadores locales en diferentes rubros: cerámica, indumentaria (confección, intervención, estampación de ropa femenina, masculina y para niños), Accesorios (bijoux, carteras, bolsos, billeteras, sombreros, joyería, zapatos, etc), Gráfica aplicada (cuadernos, agendas, libretas, imanes, tarjetas, gráfica adhesiva, intervenciones, multimedia, etc.), Objetos (iluminación; equipamiento; lúdicos, etc); y Editoriales y sellos discográficos (editoriales independientes de diseño/gráfica/literatura; sellos y productoras discográficas independientes).

“Es un espacio para venir a recorrer, para pasarla bien, comer algo y también le da una oportunidad de trabajo muy grande a los emprendedores de Santa Fe”, expresó en conferencia de prensa Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad.

En ese sentido, sostuvo que “volvemos al formato que tuvo históricamente, la única modificación que quedó del año pasado es que el patio de comidas quedó en el estacionamiento lateral por calle Avellaneda”.

Asimismo el funcionario destacó que “de las 200 marcas que van a participar un 40 % son nuevos y esto es parte de la convocatoria que se abrió que se inició en mayo”.