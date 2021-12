Enzo Roldán: "Me gustaría seguir sumando minutos en Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.12.2021

11:47

El volante a préstamo de Boca manifestó que tiene intenciones de extender su vínculo con el “Tatengue” luego de encontrar su lugar dentro del equipo y mejorar su rendimiento sobre el final del campeonato.

A menos de una semana del triunfo por 3 a 0 ante Colón en el clásico santafesino y de la finalización de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, el volante de Unión, Enzo Roldán, manifestó sus intenciones de continuar en el equipo.

El pase del jugador pertenece a Boca Juniors y arribó al “Tatengue” en febrero de este año. Su préstamo finaliza este diciembre y las negociaciones para extenderlo ya comenzaron.

Roldán expresó: “Estoy feliz. Unión me abrió las puertas y me dio la oportunidad de mostrarme”, agregando: “En lo personal, cuando salió la oportunidad de Unión no lo pensé dos veces. Tenía muchas ganas de sumar minutos, no me imaginé todo esto”.

Foto: Luis Cetraro

Si bien sus primeros meses en la entidad rojiblanca no fueron los mejores ni sumó los minutos esperados, la paciencia y constancia le terminaron brindando una oportunidad en el equipo titular. “La verdad que Mosset me dio una confianza muy buena. Él me conocía de reserva y habló mucho conmigo. Me felicitó por el presente y le dije que en gran parte era suyo”, detalló Enzo.

“Ya lo hablé con mi representante. Hay que esperar las próximas semanas. Me gustaría seguir sumando minutos porque es un plantel que conozco y me conocen. Hablo mucho con Munúa, él me dio a entender que quería que siga”, indicó en una entrevista con Radio Sol.

Enzo Roldán disputó 20 partidos con la camiseta de Unión, 9 de ellos de forma completa, en los cuáles brindó 2 asistencias.