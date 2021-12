Hamilton recibió el título de Caballero en manos del Príncipe de Gales

El piloto británico Lewis Hamilton, de 36 años, heptacampeón del mundo y vigente subcampeón mundial de Fórmula 1, recibió este miércoles oficialmente su título de caballero del Príncipe de Gales en el Castillo de Windsor.



Acompañado de su madre, Carmen, el piloto fue condecorado por convertirse en siete veces campeón de Fórmula 1 en 2020, siendo el cuarto piloto británico en recibir el honor junto a Sir Jackie Stewart (2001), Sir Stirling Moss 2000) y Sir Jack Brabham (1979).



El año pasado se anunció su investidura durante los Honores de Año Nuevo de la Reina Isabel II, pero la ceremonia se celebró este miércoles.

En esta temporada Hamilton pudo haber ganado su octavo título y convertirse en el mayor ganador de la competencia, pero el piloto de Mercedes perdió la copa en el Gran Premio de Abu Dhabi, al ser superado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la última vuelta de la carrera celebrada el pasado domingo.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp