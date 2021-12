https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.12.2021 - Última actualización - 15:27

15:25

Además, la cantante ganadora de varios Grammy apoyó la vacunación contra el covid.

Se arrepiente Billie Eilish: "Creo que ver pornografía desde los once años realmente destruyó mi cerebro" Además, la cantante ganadora de varios Grammy apoyó la vacunación contra el covid. Además, la cantante ganadora de varios Grammy apoyó la vacunación contra el covid.

Billie Eilish, ganadora de varios Grammy, habló sobre su adicción a ver pornografía desde los 11 años y cómo esto le provocó pesadillas. También, la manera en que la dañó cuando comenzó a salir en citas con otras personas.

Eilish, quien cumple 20 años este sábado, habló en el programa de radio "The Howard Stern Show" de Sirius XM este lunes. "Creo que la pornografía es una desgracia. Solía ​​ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años", dijo la cantante de "Bad Guy". Y añadió dijo que esta práctica la ayudaba a sentirse como si fuera alguien genial y "uno de los chicos".

"Creo que realmente destruyó mi cerebro. Y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía", agregó. También dijo que sufría pesadillas porque parte del contenido que veía era muy violento y abusivo.

Eilish, quien recibió educación en casa en Los Ángeles y tiene siete premios Grammy, es conocida por sus letras a menudo oscuras. La balada "Male Fantasy", de su segundo álbum "Happier Than Ever", habla sobre estar sola en casa y distraerse con pornografía mientras recuerda una relación quebrada.

Eilish dijo que ahora está enojada consigo misma por pensar que era aceptable ver pornografía. "Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no decía que no a cosas que no eran buenas. Era porque pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía", explicó.

Eilish comenzó su carrera vistiendo ropa holgada para evitar que la gente comentara sobre su cuerpo. También es la persona más joven de la historia en ganar los cuatro premios Grammy más importantes en el mismo año: se llevó a casa las estatuillas de nuevo artista, álbum, grabación y canción del año en 2020 a los 18 años. La cantante también mencionó que su fama le dificultó salir en citas. "Es realmente difícil conocer gente cuando, ya sabes, la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su alcance", le dijo Billie Eilish a Stern.

La artista además reveló que sufrió un caso grave de covid-19 durante el verano, que podría haber muerto si no estuviera vacunada. Le dijo a Stern que resultó positiva en agosto y estuvo enferma durante casi dos meses. "No me morí y no me iba a morir. Pero eso no quita lo miserable que era. Quiero decir que fue terrible", dijo. Sin embargo, las cosas podrían haber sido mucho peores si no hubiera recibido la vacuna. "Quiero que quede claro que es por la vacuna que estoy bien. Creo que si no me hubieran vacunado me hubiera gustado morir porque estaba muy mal".