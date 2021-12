Ferro pedirá repetir el partido contra Quilmes por el error de Lamolina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los dirigentes recurrirán a la Asociación del Fútbol Argentino por el penal que definió la semifinal del Reducido y se basarán en los antecedentes que hay en la FIFA.

En Ferro todavía perdura la bronca por el polémico penal que lo sacó de la final del Reducido de la Primera Nacional, a tal punto que los dirigentes pedirán repetir el partido contra Quilmes frente a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Será de manera formal en la sede de la calle Viamonte, cerca del mediodía.



Si bien saben que es casi imposible, los dirigentes de Ferro se aferran a los antecedentes que hay en la FIFA. Esta opción tomó fuerzas después de que el árbitro Nicolás Lamolina reconociera su error en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, donde Federico Anselmo convirtió el único gol del partido.



En primera instancia, Lamolina explicó que fue una jugada muy rápida y que tomó la decisión "en milésimas de segundos". Sin embargo, más adelante declaró: "En mi casa, vi el partido completo y vi la repetición de la jugada en cuestión. Veo que el golpe termina siendo de Anselmo con la pierna en el arquero, Miño. Lo que sucede es que Anselmo, en busca del balón, termina pateando a Miño". Y continuó: "En la cancha, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego, viéndolo, me doy cuenta que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero".



"Sentí una decepción tremenda. Sobre todo porque mi búsqueda es la de la justicia deportiva. A la gente del fútbol, a la gente de bien, a la gente de Ferrocarril Oeste -que seguramente con esta decisión se sentirá muy a disgusto conmigo- pedirle las disculpas del caso. Me encuentro con una profunda tristeza. El disgusto y el hecho de no poder dormir por un par de días no me lo va a quitar nadie", completó.



Con el 1-0, Quilmes le ganó la serie a Ferro con un global de 2-1 y ahora deberá jugar la final por el segundo ascenso el martes 21 de diciembre contra Barracas Central, que había superado más temprano por 3-2 a Almirante Brown.