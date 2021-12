Llegan cartas: "Respuesta a la carta de lectores del Dr. Mario Pilo" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

Respuesta a la carta de lectores del Dr. Mario Pilo

ROBERTO CASABIANCA

En respuesta a la carta de lectores del Dr. Mario Pilo del 12 de diciembre, deseo señalar que vacunarse contra el SARS-CoV-2 no debe ser una exigencia ética sino una garantía de efectividad y de carencia de efectos secundarios importantes de "vacunas" que solo fueron autorizadas pero no aprobadas.

Como ya he informado, Thomas Renz, abogado con sede en Ohio, inició una demanda contra el gobierno de los EE.UU. por encubrir el verdadero número de muertes por las vacunas de Covid-19.

La demanda está sustentada en la declaración jurada de una informante que actualmente se encuentra bajo protección federal y que juró decir la verdad bajo pena de falsificación, sostiene que el número de víctimas es de al menos 45.000 dentro de los 15 días de haber recibido la vacuna.

Aunque la impactante información revelada por el denunciante aún no puede ser probada, será muy interesante ver cómo se desarrolla la demanda y el resultado de la misma.

La agencia Eudra Vigilance, que recoge los reportes de lesiones y muertes después que las personas recibieran cualquiera de las vacunas autorizadas en la Unión Europea, informa al 20/3/21, 4.576 muertes y 19.213 lesiones, pese a lo cual se sigue insistiendo en que es menor el riesgo que el beneficio sin tener en cuenta los que pueden aparecer con el paso del tiempo.

En una reciente publicación de The Lancet, el Dr. Günter Kampf, publicó el artículo "The epidemiological relevance of the COVID-19 vaccinated population is increasing" en donde expresa con datos estadísticos el aumento del índice de los casos sintomáticos de COVID-19 en Alemania entre los vacunados que el 21/7/21 era del 16,9% entre pacientes de 60 años y mayores y que el 27/10/21 alcanzó el 58,9% lo que "provee una clara evidencia del incremento en la relevancia de los vacunados como posible fuente de transmisión".

Una situación similar fue descripta para el Reino Unido que sobre un total de 100.160 casos de COVID-19 que se reportaron entre ciudadanos de 60 años o mayores, 89.821 ocurrieron entre completamente vacunados (89,7%) y 3.395 entre los no vacunados (3,4%).

Entre los grupos de 30 años o más el índice de casos COVID-19 cada 100.000 era también mayor en el subgrupo de los vacunados en comparación con el subgrupo de los no vacunados.

Si los vacunados son más transmisores del virus y también se enferman, incluso gravemente como también lo menciona el artículo, resulta ser burdamente negligente ignorar que la población vacunada es una fuente de contagio.

La Dra. Nina Pierpont, graduada en la Universidad de Yale, doctorada en la Universidad de Pinceton y titulada en la Escuela de Medicina de la Universidad de John Hopkins publicó un artículo el 9 de setiembre de 2021 "Covid-19 Vaccine Mandates Are Now Pointless" en el que analiza tres estudios escritos en agosto de 2021, uno de los CDC que son los centros para el control y prevención de enfermedades de EE.UU., otro de la Universidad de Oxford y y por último un estudio del Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, que demuestran que la supuesta variante Delta del Covid-19 evade las inyecciones actuales que se ofrecen y, por lo tanto, no previenen la infección ni la transmisión del COVID-19 y que las nuevas investigaciones realizadas demuestran que la variante Delta produce cargas virales muy elevadas que son iguales de altas en la población vacunada que en la no vacunada.

Debemos preguntarnos, ¿Por qué otorgar un pasaporte COVID a una persona que puede contagiarse y contagiar?

****

Cámara Gesell

UN LECTOR

"¿Objetividad? La justicia anda enferma, los veedores de la Cámara Gesell no deberían pertenecer ni a la defensa ni a la acusación. La psicología es una seudociencia. Se cometen aberraciones en nombre de las nuevas 'perspectivas'. No es lo mismo la declaración de un niño pequeño que la de un/a joven de 16/17 años... Es hora que se empiecen a debatir los 'resultados' de estas prácticas...".

****

Pérdida de agua

UNA VECINA DE GUADALUPE

"En la vereda de Regis Martínez, a media cuadra de la Costanera, hay una pérdida de agua potable. Realizamos varias denuncias y Aguas Santafesinas nos dice que no les corresponde a ellos solucionar el problema. En estos tiempos en los que nos piden que la cuidemos, el agua llega hasta la costanera, hace un tremendo charco, ¡parece un despropósito y nadie nos da bolilla! Además, frente a esa pérdida de agua, en mitad de la calzada hay un tremendo hundimiento del asfalto. ¿Qué están esperando para arreglarlo, que se socave del todo y caiga un auto adentro? Encima tampoco tenemos luz en la zona desde hace 2 años. Los vecinos pedimos pronta solución a todos estos problemas. Gracias al diario por el espacio que nos otorgan a los lectores".

****

Dejar el 89 en el pasado

RUBÉN GIONBLANCO

"El día 4 de junio del corriente año, hasta el más fanático hincha de Unión dejó de lado el argumento de 1989 para poder refutar algo relacionado con Colón. Y resulta que el diario El Litoral basa uno de sus comentarios del partido del sábado pasado tratando de reflotar el mismo".

****

Compensaciones

UN LECTOR

"Faltan neuronas. Falta sentido común. La Nación Argentina debe a la Provincia de Santa Fe, desde hace diez u once años, la suma de 100 mil millones por coparticipación mal liquidada. La Provincia de Santa Fe le adeuda a la Nación Argentina 2,8 mil millones por provisión de energía eléctrica desde hace uno o dos años-períodos que transcurrimos en pandemia- y que, según los trascendidos, pagará en cuotas y con intereses. Si tanto Provincia cómo Nación pagarán, ¿por qué no lo COMPENSAN? Se trata de simple sentido común. Porque una cosa es seguro: la Provincia pagará porque se lo descontarán de las coparticipaciones futuras. La Nación, ¿pagará alguna vez?".