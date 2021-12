Productores denuncian que saquean periódicamente el predio de La Verdecita

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Productores de esta asociación civil hortícola denuncian que están indefensos frente a los delincuentes. Ya les robaron garrafas, una motoguadaña, un televisor y hasta una oveja, entre otras cosas.

"Entendemos que el tema de seguridad se sufre en general, pero acá estamos abandonados. La policía no patrulla. Ya ni podemos salir caminando. El camino es un desastre y no entran los patrulleros, ni los taxis, ni los técnicos de la Epe (Empresa Provincial de la Energía). Ahora estamos sin luz. Las malezas son incontrolables a los costados de la vía. Nosotros pagamos los impuestos y somos parte de la sociedad, aunque no lo parezca", se lamentó Virginia Liponezky.

Ella forma parte de La Verdecita, una asociación civil dedicada a la horticultura que nuclea a decenas de pequeños productores y que tiene su sede en un predio de una hectárea de Callejón Roca al 1800 (unas cuantas cuadras al este de la avenida Aristóbulo del Valle al 9800). "Producimos huevos y verduras, entre otras cosas", explicó.

En ese sitio se construyó un Salón de Usos Múltiples (SUM) y también un par de casas familiares, la de Virginia, entre otras.

"El año pasado nos robaron un grupo electrógeno que para nosotros es fundamental. Acá se corta la luz a cada rato y la EPE no entra a arreglar porque el camino está todo roto. En febrero de este año violentaron la reja de una ventana del SUM -creen que utilizaron un gato hidráulico para vulnerar los gruesos barrotes- y se llevaron garrafas, ollas y material de cocina", relató la mujer.

"En abril -agregó- forzaron otra ventana del salón. De la cocina, se llevaron poco, porque no dejamos nada. Caballetes y sillas de uso común para la feria".

Virginia también sufrió una incursión en su propio hogar. "En septiembre entraron a mi casa, a la siesta, mientras estábamos trabajando. Nos robaron una computadora, una tablet, una hidrolavadora y un televisor que todavía estoy pagando. Tuvimos que pedir plata prestada para enrejar todo", puntualizó.

El último golpe se produjo el domingo por la noche. "Aprovecharon la tormenta para picar la pared y poder descalzar la reja. Increíble. Así se llevaron una oveja y también una motoguadaña. Estos saqueos también son sufridos por nuestros vecinos, en general productores hortícolas", finalizó.