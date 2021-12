Rosario: le pidieron medio millón de pesos para no matar a su familia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.12.2021

18:20

Un vecinalista denunció que fue extorsionado por una organización criminal. Tuvo que mudar a parte de sus seres queridos para resguardar su integridad física.

Un vecinalista de la ciudad de Rosario denunció que recibió una extorsión por parte de una organización criminal mediante la cual le pidieron que pague 500 mil pesos o de lo contrario su familia sería asesinada, por lo que debió mudar a parte de sus parientes a otro domicilio.

"O te roban o tenés una balacera. Es imposible vivir en esta ciudad", dijo a Télam este miércoles Eduardo Baratucci, presidente de la Asociación Vecinal Pueyrredón, quien ya radicó la denuncia por las amenazas. El caso es investigado por la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que le tomó entrevistas a la víctima y a sus familiares.

Voceros de la causa dijeron que el hombre recibió en su teléfono una fotografía de sus nietos, como un intento por darle veracidad a las amenazas. "Existen medidas de investigación que están en curso", agregó a Télam una fuente del MPA.

Según relató el hombre, la extorsión comenzó con un nota que le dejaron en su domicilio, en la que le reclamaban $ 500 mil y lo amenazaban con matar a sus nietos y sus hijos si no los pagaba. "Me amenazaron con que iban a matar a mis nietos, a mi hijo y por último a mí, si no pago 500 mil pesos", contó el hombre.

"No tengo negocio, no tengo nada. Soy sólo un empleado municipal", explicó el vecinalista, para agregar que "antes tenía un negocio y quizás en ese momento podrían pensar que tendría un mango extra, y eso les da derecho a que te maltraten, te psicopateen y te manejen la vida". En tono sarcástico, el empleado municipal señaló que "por la carta que me dejaron, estos tipos deben creer que he juntado mucha guita trabajando en la Municipalidad".

Mensajes

Tras la nota dejada en su vivienda, Baratucci comenzó a recibir mensajes en su celular mediante la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. "No te dejan vivir en paz. Cada media hora te mandan un mensaje", dijo el vecinalista de barrio Jardín en declaraciones a radio "LT8" de Rosario.

Explicó que primero le dieron "24 horas para juntar el dinero, y no sabés para dónde salir corriendo. Uno no cuenta con esa plata ni por casualidad, que tampoco habría que dársela si la tuvieras".

Ante las amenazas, concretadas vía telefónica, Baratucci decidió mudar temporalmente a parte de su familia y quedó sólo en su vivienda, en cuya planta superior reside un hijo. "En ese momento uno mira para el costado y ve a su familia y no sabe para dónde salir corriendo", sostuvo.