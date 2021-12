https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.12.2021 - Última actualización - 19:08

18:30

El hecho ocurrió en Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires. Los delincuentes se llevaron las llaves de su moto y una billetera

Robo en 360° Usaba un casco con cámara y pudo registrar su propio asalto El hecho ocurrió en Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires. Los delincuentes se llevaron las llaves de su moto y una billetera El hecho ocurrió en Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires. Los delincuentes se llevaron las llaves de su moto y una billetera

La noticia parece ser un robo más del conurbano, pero esta vez, el delito fue filmado en primera persona por la víctima. Un joven que viajaba en moto junto a una compañera y filmaba su trayecto fue asaltado por motochorros en Villa Bosch y el hecho quedó registrado por su cámara portátil.

El robo ocurrió el domingo cerca de las 19 en las calles Luis María Campos y El Tropezón, en Villa Bosch, cuando el hombre, cuya identidad aún no fue revelada, viajaba en su moto en compañía de una chica. Mientras charlaban durante el trayecto en una moto negra, ambos fueron interceptados por otra moto, tipo cross, con dos delincuentes: uno vestido de negro y otro con shorts azules y una camiseta naranja.

La víctima los saludó con un “cómo va”, hasta que de repente, el ladrón de la camiseta naranja le tomó el manubrio de su moto y los obligó a bajarse de la moto. Mientras la víctima rogaba que no le robaran ciertas pertenencias, el delincuente amenazaba con desenfundar una presunta arma que tenía en su cintura. Nunca se vio ningún arma de fuego durante todo el robo. “Dejame el baúl. No tengo nada. No tengo nada, hermano. Llevate la moto pero dejame estas cosas. En el celular tengo datos importantes. Te dejo la billetera”, le rogaba la víctima del delito.

El delincuente finalmente le robó al joven la billetera y las llaves de su moto. Se presume que este acto fue para que la víctima no pudiera perseguir a los delincuentes después de haber sufrido el robo. En los minutos siguientes, las dos víctimas del asalto se preocuparon por dónde dejar la moto hasta que un conocido llegara para remolcarla.

Así, en la continuación del video, se puede ver cómo uno de los vecinos de la cuadra les abre las puertas de un portón de una casa para que guarden el rodado y más por la noche, un conocido de la pareja, llegó al lugar a bordo de una camioneta pick-up 4x4 para poder llevar la moto en la caja. La víctima del robo realizó luego un video editado, donde incluso grabó una suerte de introducción a lo sufrido.

“Quiero tratar de transmitirles el miedo que se pasa en estos casos. Les dejo el video para que lo vean y entiendan un poco lo que se pasó desde un poquito antes hasta que, bueno, agarré la cámara y la corté porque no quería saber más nada”, explicó la víctima del robo ante su cámara personal.