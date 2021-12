Un bandoneonista santafesino fue convocado para los 40 años de Metallica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le preguntaron si se animaba a tocar con su instrumento una canción para el aniversario de la legendaria banda y quedó. Ahora forma parte de un selecto grupo de músicos a nivel mundial que participa de este evento especial.

Los próximos 17 y 19 de diciembre, Metallica transmitirá vía streaming los conciertos con los que celebrará sus 40 años de historia en San Francisco y en ese marco habrá un santafesino presente. Se trata del oriundo de Berabevú, el compositor y bandoneonista Luciano Tobaldi (39), al que se lo verá tocando el clásico del álbum negro de 1991, “The Unforgiven”.

La propuesta, llegó luego de que una amiga (ex novia de un colaborador de Metallica) lo recomendara entre los argentinos que podrían prestarse a reversionar temas de los californianos. Y es que hay en marcha un compilado de artistas de todo el mundo que adaptaron distintas canciones, que se irán proyectando en la celebración de este fin de semana, en diversas plataformas oficiales.

El video con el que lo “fichó” Metallica, fue filmado por otro coterráneo suyo, Fabricio Cola, quien es parte de “Agencia Bianco”. En la producción, se lo ve vestido de negro, con una remera de la banda y de fondo a la vieja Estación de Ferrocarril de su pueblo. En la imagen final, se lo aprecia caminando donde se encuentra el imponente mural que homenajea a Julieta Del Pino.

“Para mi fue algo instantáneo. Un tema que salió naturalmente sin forzarlo. Todavía no puedo procesar lo que está pasando. Hasta que no lo vea me parece una ilusión”, dijo desde su casa en Berabevú.

En cuanto a su interpretación, aseguró que los californianos tienen muchos temas con melodías además del ritmo clásico del heavy metal. “Hay bandas que son rítmicas, pero Metallica tiene melodías hermosas. Si bien hay temas más metálicos que otros, en el álbum negro hay algunos que no son tan fáciles de versionar. Pero ‘Unforgiven’ o ‘Nothing Else Matters’ son baladas sencillas de trasladar al bandoneón”.

Lo que hay que aclarar, es que Tobaldi no es tanguero desde siempre, sino que unos años atrás fue metalero. Tuvo bandas de heavy y otras de trash, en un pueblo que desde siempre se supo es rockero.

El compositor, valoró en este orden que cada una de sus metas en la vida son sus canciones y que el sueño es sacar un disco y hacer un show con esas creaciones. “Esto (por lo del video para Metallica) me impulsa y lo hago como algo más. Es sano creo desde ese punto. Porque no pongo en nada todas las energías juntas, sino después es frustrante. Así lo hice siempre, dándolo todo. Es mi filosofía en la música”.

Allá por 1999



En los albores del nuevo milenio, Metallica llegaba a la Argentina para dar un recital en la cancha de River (antes iba a ser en la de Vélez), junto a Sepultura, Almafuerte y Catupecu Machu en una edición local del “Monsters Of Rock”. Ahí Luciano tuvo su primera experiencia con la banda, junto a tres amigos y con un puñado de años en la espalda.

“En un momento de mi vida fui re contra fanático de ellos. Después me pasé al tango donde me quedé. Si bien se comparten la esencia en lo under y marginal, son géneros que fueron masivos en su momento. Aunque en el tango, hoy hay un renacer y renovación”, aseguró.

De todas maneras, sigue admirando a Metallica, como una “superbanda internacional” que tiene un “sonido increíble”. “Hace un tiempo me dediqué de lleno al tango y después me abrí a la música Latinoamericana, el candombe y la murga. Esto de Metallica tiene que ver con una búsqueda nueva, un sonido nuevo, volver un poco al rock para que el metal me vuelva a influenciar de otra manera”, agregó.

Entiende que esta propuesta, va a “impactar en algo” en su futuro y que intuye por experiencia que “algo” puede traer. “No lo espero, pero se que naturalmente pasa”.

En cuanto a la proximidad de la presentación de Metallica en el Campo Argentino de Polo junto a Greta Van Fleet, admitió: “Estar ahí con ellos sería una locura total. Tocar ante esa marea de gente, es una experiencia que me gustaría vivirla. Me muero si recibo un mensaje para ir. Voy a intentar y tirar líneas. Pero no lo se. No es tan fácil el acceso. Aunque primero, espero para ver que pasa con esto. Después vamos por más”.

Es para recordar que los espectáculos de Metallica este fin de semana, comenzarán a la 1 de la madrugada en nuestro país y podrán seguirse a través de Amazon Music, el canal de Amazon Music en Twitch y Amazon Prime Video. Cuando terminen quedarán alojados en la plataforma de Coda Collection.