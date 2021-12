https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.12.2021 - Última actualización - 21:53

21:52

El actor deberá prestar declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, denunciado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso

Acusado de abuso Video: Fabiola Yáñez también vivió situaciones incómodas con Fabián Gianola El actor deberá prestar declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, denunciado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso El actor deberá prestar declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, denunciado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso

El próximo viernes será indagado por la justicia y en forma virtual Fabián Gianola. El actor deberá prestar declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, denunciado por Fernanda Meneses por abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso.

En la víspera de la presentación del actor, diversos usuarios comenzaron a recordar que también la primera dama, Fabiola Yañez, había contado que vivió situaciones incómodas con Gianola cuando compartieron teatro en la obra Entretelones.

“Al ver que el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”, comenzó Fabiola a recordar en el 2018 en una entrevista con Intrusos.

El relato siguió: “Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”.

Según explicó la Primera Dama, tuvo que tomar recaudos para evitar quedar expuesta a situaciones incómodas: “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él”.

Las denuncias por las que deberá responder Gianola

Las primeras denuncias al actor son de Meneses y datan de octubre de 2018, pero los hechos sucedieron mucho antes. Según relata la actriz en la causa, ella se encontraba “vulnerable emocionalmente” porque estaba separándose de quien entonces era su pareja, Marcelo Parisi. El primer hecho sucedió, siempre según Meneses, en el 2011, cuando ambos participaban de la comedia de eltrece Los únicos. Fabián Gianola fue a su casa y ella le comentó que estaba angustiada y se dejó abrazar, creyendo que intentaba contenerla. Luego, él la habría tirado sobre la cama y, a pesar de la negativa de Meneses, habría seguido con su intención de tener relaciones con ella.

Tras ese hecho, Meneses y Gianola estuvieron un tiempo sin dirigirse la palabra hasta finales de 2012, cuando se reencontraron. El segundo episodio sucedió años después, en septiembre de 2016 y en Canal 9, donde Gianola conducía Hoy ganás vos y Meneses participaba de un sketch. En un momento, él le habría levantado la pollera y procedido a tocarle partes íntimas. Un año después, y en el mismo programa, supuestamente la actriz vivió una situación parecida y esta vez delante de quien por entonces era su pareja, Marcelo Del Polito. Siempre según Meneses, esos hechos se sucedieron otras veces hasta que en 2017, cuando él supuestamente intentó violarla nuevamente y ante la aparición de otra persona, Gianola expresó: “Mi amor, las oportunidades se dan una sola vez en la vida... el tren pasó”. Días después, Meneses fue desvinculada del programa sin recibir los motivos de por qué se tomaba dicha medida.

Fernanda Meneses y Fabián Gianola se conocieron en 1999, se hicieron amigos y llegaron a tener una especie de “vinculo amoroso” hasta finales de 2003, según ella declaró en la justicia. Se mantuvieron en contacto con mensajes y charlas hasta los hechos sucedidos en 2011, en casa de ella.

Pasado mañana, Fabián Gianola podrá hacer su descargo y dar su versión de todos los hechos. Las acusaciones que pesan sobre él son las de abuso sexual y acceso carnal.

Allegados a la defensa de Fabián Gianola aseguraron que están “muy tranquilos”, esperando las instancias lógicas de la instrucción. El actor celebra que lo llamen a declarar: “hace un año y medio que esperamos poder hacerlo porque la indagatoria es un acto de defensa y hay mucha expectativa. Esto va a terminar muy pronto, es un disparate absoluto y hay pruebas de sobra a favor de Fabián. Tenemos la más absoluta tranquilidad”, dijeron desde su entorno.