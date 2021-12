https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.12.2021 - Última actualización - 6:16

3:07

A "Picotón", una de las figuras rojiblancas en el derby santafesino jugado el último sábado que terminó en goleada del tatengue, recién ahora le "cayó la ficha" con respecto al gran triunfo frente al rival de la ciudad: "Era un objetivo personal meterle un gol a Colón", dijo el autor del tercer tanto en el 15 de Abril.

Unión Gastón González: "Al clásico lo jugamos con el corazón y sentimos más la camiseta que ellos" A "Picotón", una de las figuras rojiblancas en el derby santafesino jugado el último sábado que terminó en goleada del tatengue, recién ahora le "cayó la ficha" con respecto al gran triunfo frente al rival de la ciudad: "Era un objetivo personal meterle un gol a Colón", dijo el autor del tercer tanto en el 15 de Abril. A "Picotón", una de las figuras rojiblancas en el derby santafesino jugado el último sábado que terminó en goleada del tatengue, recién ahora le "cayó la ficha" con respecto al gran triunfo frente al rival de la ciudad: "Era un objetivo personal meterle un gol a Colón", dijo el autor del tercer tanto en el 15 de Abril.

Gastón González nació en Recreo, pero a los seis años se mudó a Santa Fe junto a su familia. Una vez radicado en la capital santafesina, comenzó a jugar al fútbol en Unión para, luego de transitar todas las Inferiores, debutar en Primera en 2019. Toda una vida en el club. Por eso, para "Picotón" González no fue un partido más el clásico del último sábado que el Tatengue ganó por goleada, y que lo tuvo como una de las figuras. Lo palpitó como hincha, lo jugó como hincha, y lo festejó como hincha.

Así lo presentó en sociedad el diario deportivo Olé al autor del tercer gol rojiblanco en el clásico. Y los siguientes son algunos testimonios que dejó la entrevista del medio de Buenos Aires con el juvenil jugador de Unión.

-Hay un video tuyo festejando con la gente luego del partido, como si fueras uno más?

-Ja, sí. Tenía la promesa hecha hace una semana: mis amigos me jodían con que vayamos a festejar. Es algo que yo hice toda mi vida desde que voy a la cancha: ir dos horas antes del partido y si ganamos ir a festejar, lo de la otra vez fue una más de tantas. Igual no pensé que iba a haber tanto quilombo, je, pero el cariño de la gente se noto.

-¿Tuviste problemas?

-Naa, no hubo quilombo ni nada. Pero cuando llegué me empezaron a pedir fotos por todos lados y se armó un tumulto. Me trataron re bien, me cantaron, y ese amor que me dieron no me lo voy a olvidar nunca.

-Ganaron un clásico 3-0, ¿son conscientes de lo que significa?

-Fue una locura, fue demasiado, los pasamos por arriba. Ahora que estoy más tranquilo y tengo la cabeza fría voy cayendo, uno en el momento no toma dimensión de las cosas pero van pasando los días y te vas dando cuenta. Es una emoción enorme para nosotros en el plantel, para las familias de todos los chicos, y ni hablar para la gente que tanto quería ganar.

-¿Por qué hubo tanta diferencia?

-Creo que dimos una muestra de actitud, de carácter y de sacrificio enorme, y es ahí donde hicimos la diferencia. Fuimos ordenados e inteligentes, Colón en ningún momento se sintió cómodo y las que nos quedaron las supimos aprovechar.

La alegría fue rojiblanca. Los jugadores de Unión festejan junto a su gente la goleada en el clásico. Foto: Manuel Fabatía

-Era ganar o ganar para ustedes, ya que se jugaban un lugar en la Copa, ¿cómo les jugó eso?

-Nos sirvió mucho el partido anterior porque nos habíamos puesto en la cabeza que teníamos que ganar sí o sí y nos jugó en contra. Durante la semana lo manejamos muy bien, hubo charlas, tratábamos de despejar la mente. Sabíamos que era muy importante pero emocionalmente lo trabajamos muy bien y ahí estuvo otra diferencia.

-Vos sos hincha de Unión, ¿Qué sentiste?

-Jugar como hincha es otra cosa, varios de acá lo somos. Soñábamos jugar un clásico así en Primera, con nuestra gente, y encima ganar 3-0 y meternos en la Sudamericana, que era el objetivo. Es un premio al esfuerzo de todo el año.

-Fue tu primer clásico con gente, ¿Cómo lo viviste?

-Es algo que había soñado desde muy chico, hasta hace dos años yo veía los clásicos en la tribuna, y vivirlo desde adentro, que es lo que todo hincha sueña, fue muy lindo. Durante la semana me jugó un poco en contra pensar que era un partido que había soñado toda mi vida pero gracias a Dios ganamos y me tocó convertir. Era un objetivo personal hacerle un gol a Colón.

-¿Y qué pasó por tu cabeza en ese instante?

-En el momento se me cruzaron miles de cosas.... Estoy desde chico en el club, le había hecho varios goles a Colón en Inferiores, pero hacerle uno en Primera, y de la forma en que se dio todo... Y entrar a una copa, la verdad que estoy muy feliz y ojalá me sigan pasando estas cosas.

-¿Hubo una dedicatoria especial en el festejo?

-Sí, para mi vieja que estaba en la tribuna, justo ese día era su cumpleaños. Por suerte salió todo redondo.

-En la cancha quizás no se notó pero en la previa, ¿Sentían una presión extra por el campeonato que ganó Colón?

-Sabíamos lo que había logrado Colón pero los clásicos son partidos aparte, y quedó demostrado. Lo jugamos con el corazón y se notó mucho la diferencia entre los dos equipos. Nosotros tenemos un plantel más joven y sentimos más la camiseta que ellos.

-¿Y no los motiva a pensar que ustedes también pueden salir campeones?

-Sí, obvio. En mi opinión Colón hizo bien las cosas y por primera vez en su historia salió campeón y eso motiva a los que no lo han hecho a lograr cosas importantes. Nosotros siempre tenemos la ilusión de pelear arriba y ojalá el año que viene, que tenemos varias competencias, podamos hacerlo.

-Van a jugar la Sudamericana, ¿va a ser el gran objetivo de 2022?

-Sí, obvio, nos volvemos a ilusionar. Tenemos también la Liga y la Copa Argentina, vamos a tener chance de jugar todos que es lo importante. La idea es tratar de pelearla, de quedar lo más alto posible y llegar más lejos de lo que hemos llegado otras veces. Ahora toca descansar y cuando volvemos, ponerse a trabajar.

Clásico: ¿porqué el "punto fue "banca"…y la "banca" fue vapuleada?

Ganó el duelo. Munúa interpretó mejor que Domínguez la manera de jugar un clásico. Foto: Manuel Fabatía

Menos mal que hoy se pueden ver todos los partidos por TV. De esta manera pudimos apreciar, por ejemplo, el rendimiento rojiblanco frente a Newell's Old Boys, Arsenal y Central Córdoba.

Respondiendo al título, los 90 minutos dejaron mucha tela para cortar.

En primer lugar, el único mentalizado para jugarlo era Unión. Tenía que ganar y ganó.

Colón, que decidió poner lo mejor que tenía, se equivocó en la logística. Ni siquiera concentró. Dándole la importancia de un partido más. Lo sobró inconscientemente , porque al poner a todos los que considera titulares para el gran partido final, quedó como una contradicción.

Es poco creíble que los protagonistas se mentalicen cuando descansaron y se alimentaron junto a sus familiares y de ahí a la cancha.

Desde el comienzo el Tate ganó todas las divididas y estuvo enchufado, despierto y fue muy eficaz. Todos sus jugadores, los titulares como los que entraron desde el banco plasmaron el plan ideado por el oriental Munúa. Supo aprovechar las ventajas que le dio un desdibujado Colón.

La lentitud de Delgado y Piovi fue alarmante. Por ese sector brilló Machuca para desbordar y llevar peligro a Burián. No solo hizo el gol en jugada preparada, sino que generó la falta (de Goltz) sobre la línea final; y del tiro libre muy bien ejecutado por Gastón González en forma de corner corto, llegó el cabezazo de "Juanchón" García, aprovechando el grosero error de Burián para desquitarse del error en la anterior, cuando se perdió un increíble mano a mano con "Cachorro". 2 a 0. Y el trámite del partido siguió con un solo protagonista: Unión.

Munúa me ganó porque antes del partido lo critiqué al dejar sentado que no estaba de acuerdo con la salida de Nardoni para que ingrese Luna Diale. Pero allí debemos confiar en que el DT es el que está en el día a día con sus jugadores y el que toma las decisiones. Aunque se puede equivocar, como sucedía con Azconzábal.

El valor agregado es el trabajo de bajo perfil, en silencio e inteligente de la Secretaría Técnica. Llegó al club con Roberto Battión a la cabeza en uno de los momentos más difíciles. Había que reemplazar al "Vasco". Primero escucharon la negativa de otro uruguayo: Repetto. Y se decidieron por el ex arquero de la selección charrúa.

El triunfazo y la clasificación a la Copa Sudamericana ha cambiado el presente unionista en muchos aspectos. Ahora el futuro aparece distinto. Con mucho más optimismo como para enfrentar los lindos desafíos.

La triple competencia (Liga, Sudamericana y Copa Argentina), claro está que habrá que reforzar el equipo con jugadores que no sean solo incorporaciones, como hasta ahora, sino que sean aquellos que den definitivamente el salto de calidad.

Pero también ubica al oficialismo en una inmejorable ubicación de cara al año electoral.

Con información de Olé