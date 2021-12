Video: Devonte' Graham anotó el triple ganador más lejano en la historia de la NBA

Este miércoles por la noche en una nueva jornada de la NBA, New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder empataban 110 a 110 y todo parecía indicar que el partido se moría en el alargue. A falta de 1.4 segundos en el reloj, Devonte' Graham, a 18 metros del aro, encestó la canasta ganadora más lejana de la historia de la liga.

Cuando restaban 4.5 segundos por jugarse, un triple bárbaro de Shai Gilgeous-Alexander había igualado el partido y ponía todas las expectativas del cierre en la prórroga. Sin embargo, había un jugador de los Pelicans en cancha que tenía otras intenciones: Devonte' Graham tomó el balón a pase de Josh Hart y, a poco más de 18 metros del aro rival, sacó un bombazo que rebotó en el tablero y se metió adentro.

De esta manera, Graham rompió un antiguo récord en la liga desde que hay registros. El número "4" superó a Julius Erving, quien había anotado un triple a 16 metros del aro en 1986 para que Philadelphia 76ers le gane a Dallas Mavericks.

"Cuando estaba en Kansas practicaba lanzamientos desde la mitad de cancha, en partidos, prácticas. Para mí era un juego, no pensaba que estaría en una situación como esta. Terminó dando sus frutos", confesó el jugador de New Orleans. Fue el primer game winner en su trayectoria en la NBA.

Finalmente, el encuentro se cerró en 110-113 a favor de los Pelicans. Los jugadores que más anotaron fueron Brandon Ingram con 34, Jonas Valančiūnas con 19 y el propio Devonte' Graham con 15 tantos. Por el lado de Oklahoma firmaron Shai Gilgeous-Alexander, con 33 puntos, y Josh Giddey y Jerich Williams, con 17 cada uno.

ALL-ANGLES of @Devonte4Graham's 3-quarter court heave #TissotBuzzerBeater for the @PelicansNBA! pic.twitter.com/zIlciQj4GF