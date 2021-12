https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.12.2021 - Última actualización - 12:13

Escritos Docentes de educación privada Tenemos un país quebrado y todavía aparecen dirigentes gremiales queriendo imponer el poder del populismo nefasto, creador de la mayor pobreza que hemos conocido.

En la educación de la provincia existen dos Gremios Sadop de Escuelas Privadas y Amsafe de Escuelas del Estado Provincial.

El Secretario de Sadop es la segunda oportunidad que opina al respecto y que Diario El Litoral le concede el beneficio de ocupar dos páginas.

Personalmente administro la Escuela Privada Centro Educativo Jerárquicos de la Ciudad de Santa Fe, que no recibe Aportes del Estado Provincial y que además no lo solicitamos, por ello puedo opinar sobre los conceptos populistas de Sadop, que han logrado que se trate en la Cámara de Diputados una Ley donde se determina que los Docentes de las Escuelas Privadas deben tener el mismo proceso de Selección que las Provinciales.

De hecho el Movimiento Político que gobierna la Provincia es el mismo al que adhiere Sadop y lógicamente con tal de hacer resoluciones absolutistas, reñidas con la Libertad no pierden tiempo.

El representante de Sadop hace mención a la Ley 26206 y hace mención a varios artículos generales, menciona Art.67, que en el inc. K reconoce el derecho del docente vigente para docentes estatales. Sadop no entendió las Escuelas Privadas no son Estatales.

Ahora el gremio hace participar al Ministerio de Trabajo, y como incrédulo me pregunto, qué tiene que hacer el Ministerio de Trabajo en la manera que se deben tomar a docentes en la actividad privada, si es lo mismo que hacemos con todos los asalariados que trabajan en nuestra organización, se deben registrar en el Ministerio de Trabajo.

Lo más elocuente de la prepotencia e injerencia que tiene Sadop ante el Ministerio de Trabajo, (nosotros conocemos el modus operandi, entre ese Ministerio y el Gremio), se manifiesta cuando indican por medio de la publicación de Diario El Litoral: "no cabe duda de que ahora el Ministerio de Trabajo tiene que hacer valer su competencia", solamente porque Sadop lo dice, lo ordena, porque Sadop es parte del Gobierno Provincial acompañando con candidatos al Legislativo Provincial.

El representante de Sadop, tiene un problema de existencia, quiere que las Escuelas Privadas sean iguales a la del Estado Provincial y si así fuera, no se justifica la existencia de Sadop, debería ser parte de Amsafe.

Como partícipe y adherente de las políticas populistas, quieren igualar para abajo, ya lo demostraron con la Pandemia en el año 2020 y parte del 2021, nunca hablaron, ni tomaron participación.

Qué importante sería que Sadop tenga su propia Escuela Privada, para que demuestren su capacidad como Empleadores y actúen como proponen. ¿Me equivoco o Sadop tuvo una Escuela y la cerró?, ¿por qué será?

El dirigente hace mención a que la Educación es única a nivel nacional, me pregunto qué hace este gremio con los niños que no van a la escuela. ¿Denuncian ante el gobierno provincial y lógicamente al Ministerio de Trabajo, de esta infracción a la Ley Nacional?

Es normal la posición del Gremio Sadop, coartar la Libertad de los ciudadanos y la Libertad está determinada por la Constitución Nacional, superior a cualquier Ley.

