En marzo de 2020, cuando todavía ni siquiera era posible vislumbrar la dimensión de la catástrofe, ni sus consecuencias, y el Instituto Nacional de la Música (Inamu) logró que la Televisión Pública se interesara por esta propuesta: ofrecer música ejecutada en vivo por artistas de todo el país, en un programa con la premisa sostener el federalismo y la independencia.

"Unísono" El programa que lleva la música independiente de todo el país a tu casa

“Soy fan de ‘Unísono’. Si tuviera la oportunidad de hacer un programa, haría ese”, dijo León Gieco en el contexto de la celebración de su cumpleaños, y suele decirlo en cada oportunidad que amerita. Y es uno de los tantos testimonios que demuestran que “Unísono” llegó para cubrir un rol necesario y urgente. Más de 600 grupos y solistas ya pasaron por el programa, en 92 emisiones durante 20 meses ininterrumpidos al aire de la Televisión Pública.

Como la flor más rara y bella, “Unísono” nació desde la adversidad. Ante la inédita situación de cuarentena mundial y como necesidad de un espacio que supliera los escenarios ante el encierro. Era marzo de 2020, cuando todavía ni siquiera era posible vislumbrar la dimensión de la catástrofe, ni sus consecuencias, y el Instituto Nacional de la Música (Inamu) logró que la Televisión Pública se interesara por esta propuesta: ofrecer música ejecutada en vivo por artistas de todo el país, en un programa con la premisa sostener el federalismo y la independencia.

En los videos producidos previamente o especialmente para el programa los artistas destacan la geografía donde anclan sus sonidos.Foto: Gentileza producción

Rápidamente se abrieron las convocatorias para que grupos y solistas enviaran el material audiovisual que ellos mismos produjeron, antes o durante la pandemia. Las propuestas fueron recepcionadas por las asociaciones de músicos independientes de todas las regiones del país. También debió organizarse un método de selección para asegurar que las producciones cumplieran con algunas condiciones básicas, al tratarse de un programa que se emite por la Televisión Pública, y así se formaron los comités regionales.

La producción de “Unísono” reúne y organiza ese material de modo que en cada edición se cumplan las premisas que representan el espíritu de éste proyecto, como de cada una de las acciones de Inamu: la inclusión de todas las manifestaciones musicales que se producen en el país. Por eso la frase “El programa federal que lleva la música del país a tu casa” -con la que suele iniciar el conductor de turno- más que un eslógan es un manifiesto del criterio estético que rige el modo de seleccionar y clasificar el material audiovisual que se ha emitido en más de 90 ediciones.

En cuanto al formato, suelen ser seis participantes de distintas regiones y estilos musicales que exponen sus obras desde sus hogares, y la conducción está a cargo de una persona de trayectoria en la actividad. Entre los presentadores han participado del programa: León Gieco (quien además aportó su tema “Pensar en nada” como cortina del ciclo), Mariana Carrizo, David Lebón, Gustavo Santaolalla, Rodolfo García, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Peteco Carabajal, Ariel Ardit, Liliana Vitale, Diego Frenkel, Bruno Arias, Charo Bogarin, Willy Quiroga, Sandra Mihanovich, Palo Pandolfo, Julia Zenko, Victor Heredia, Mavi Díaz , Miguel Cantilo, entre tantos y tantas más.

Además de diversos músicos de relevancia nacional, Diego Capusotto y Pedro Saborido estuvieron a cargo de la presentación.Foto: Gentileza producción

Otra de las “perlitas” de “Unísono” es ofrecer además videos especiales, homenajes y sorpresas que pueden involucrar material inédito de algún artista consagrado, interpretaciones corales, o de otras entidades dedicadas a la promoción artística como el caso de “Músicos Callejeros” que también tuvieron varios micros para difundir “la gorra virtual” al estar afectados directamente por la reclusión de la cuarentena. Todo esto con la estética que impuso la pandemia: videos de celulares, plataformas y ediciones de todo tipo, pre y post pandemia.

“Lo que nos dimos cuenta a través de más de 90 programas en la TV Pública, es que hay una estética de cada una de las provincias y regiones culturales que se manifiesta en lo audiovisual. Entonces el programa también tiene ese atractivo, las producciones se realizan a veces desde una casa, una sala de ensayo, o desde un estudio de grabación o sala de música en vivo, ahora que hay una apertura y se pueden volver a hacer shows, y los contenidos nos los mandan los propios artistas a través de las asociaciones.” expresó Diego Boris, músico, actual presidente de Inamu, y productor general del programa.

“Los problemas colectivos requieren soluciones colectivas” es una de las premisas que sostiene Boris, y que impulsó su labor asociativa junto a sus colegas. Desde marzo de 2014 preside el Instituto Nacional de la Música, órgano de fomento creado a partir de la sanción de la Ley Nacional de la Música en 2012, también producto de la insistente gestión de las organizaciones de músicos, que en siete años ha logrado dar respuesta a numerosas problemáticas del sector. Boris milita la independencia desde el inicio de su carrera como músico, y con su accionar a través la Unión de Músicos Independientes (UMI), que presidió antes de hacer lo propio en Federación Independiente de Músicos de la Argentina (Fima) y luego la Federación Argentina de Músicos Independientes (Fa-Mi). Y la visibilización y circulación de las obras es sin dudas una problemática compartida por muchas y muchos artistas que necesitan de espacios como “Unísono”, y medios de todo el país como vehículo de su arte.

Otras acciones impulsadas por Inamu

La Ley de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos Musicales, (sancionada en diciembre de 2019) que también involucra a personas de género autopercibido, y cuya Autoridad de aplicación es también Inamu, impulsada por Celsa Mel Gowland (primera vicepresidenta de Inamu) y el colectivo de mujeres músicas, compositoras e intérpretes. Ha sido también un gran paso en tiempos de deconstrucción, en línea con los reclamos de los colectivos feministas del mundo por mayor inclusión e igualdad de género. Cupo que también es cumplido en “Unísono”, y promovido a través de programas especiales e informes.

“Cuanto más canciones haya para escuchar, mayor libertad para elegir”, expresó Boris en relación a la necesidad del Banco de Música Independiente. Creado a partir de un acuerdo con Enacom para garantizar el cumplimiento de la Ley de Medios y Servicios Audiovisuales en lo referente a la cuota de música nacional e independiente que establece en su artículo 65.

Además de subsidios para la producción, asesoramiento, beneficios y descuentos para viajar o comprar instrumentos. Y no menos relevante: la socialización de la información pertinente a la autogestión de proyectos a través de los manuales y bibliografía que se encuentran a disposición en el sitio web de Inamu. Además de las charlas, clínicas y publicaciones en formato libro, y audiovisual en las plataformas institucionales, siempre en contacto directo con las asociaciones de músicos de todo el país.

Cambios en la vida “real”

A las problemáticas habituales de quienes ejercen la actividad musical, se sumó la inédita situación que generó la pandemia y la consecuente cuarentena desde marzo de 2020.

Inamu pudo gestionar subsidios para ayuda económica, además de los habituales programas de fomento para la producción, entre otras cosas. Pero la imposibilidad de trabajar en los escenarios debía ser cubierta de alguna manera para mantener el espíritu de la “música en vivo”. Y es ahí que el ingenio parió una gran oportunidad, que abrió nuevas puertas y ventanas para visibilizar lo que tanta gente talentosa está realizando en cada rincón del país

También hubo espacio para la fusión entre la música académica y la popular.Foto: Gentileza producción

Algunos testimonios de quienes pasaron por “Unísono”

La provincia de Córdoba ha tenido presencia en varios programas a través de sus artistas, incluso la leyenda Carlos “Mona” Jiménez ha sido presentador en el programa emitido el 22 de mayo de este mismo año. Algunos testimonios de los más de treinta grupos y solistas que pasaron por “Unísono” representando a la provincia:

Francisco F. Castillo, líder de la Small Jazz Band (Córdoba): Haber participado de “Unísono” es muy importante para nosotros, si bien tenemos 40 años de recorrido, es un orgullo sentirnos parte de un movimiento musical nacional que nos integre y difunda por la TV Pública. Somos del interior y siempre nos cuesta todo más que a los de Capital, por eso creo que es doble el valor de “Unísono” porque tiene un espíritu federal y un objetivo que promueve aquellas manifestaciones artísticas más allá de las que cuentan con todo el apoyo económico y comercial. Fue un verdadero honor y ojalá haya muchas más posibilidades de hacer llegar nuestra música al público de nuestra querida Argentina. Vaya todo nuestro agradecimiento a “Unísono” y a Inamu por ello.

Fernanda Quintás (Córdoba): “Unísono” fue la posibilidad de pensarme en otros circuitos, de imaginar nuevos escenarios posibles y de conocer expresiones de todo el país. Fue un impulso necesario en una época difícil que atravesamos toda la humanidad.

Así como otras provincias

Andrea Juárez (Chaco): Haber participado del programa “Unísono” fue una experiencia muy satisfactoria. Pude hacer nuevos contactos con productores musicales y gestar la producción de un nuevo disco. Me convocaron como jurado en el área de música en un concurso. Dicté talleres de canto para Cultura de mi provincia. Y tengo nuevos seguidores en mi página. Todo luego del programa.

Adrián Carrazana (Jujuy): Participar en “Unísono” fue una de las oportunidades más geniales que me ocurrió en los últimos tiempos. Sobre todo en esta etapa de mi vida artística, en la que estoy trabajando en el gran desafío desde el formato unipersonal.

Aprovechar la ocasión para darle un espacio a la música en fusión con el paisaje, en el vídeo que envié el escenario de Las Salinas Grandes le pone un marco muy particular.

Nosotros los jujeños tenemos la bendición del paisaje. Yo nací y crecí en San Salvador de Jujuy rodeado de gente, mi familia y mis amigos del barrio por supuesto y toda nuestra música y nuestra identidad está muy enraizada con nuestra naturaleza. Es por eso que en cada video que publico en las redes, trato de mostrar el paisaje que tenemos, no solo en Jujuy sino de otros lugares del NOA.

Añawita (Jujuy): Llegar a “Unísono” y a la TV Pública desde la puna jujeña (Abra Pampa) fue una gran motivación y logro en mi camino musical, y también la muestra de que las mujeres de lugares tan alejados podemos alzar la voz y cantar y contar nuestras historias. #PorMásMujeresEIdentidadesDisidentesEnLosEscenarios.

Malenka, cantante de Entropía Circular (Neuquén): Me siento infinitamente agradecida a Inamu y al programa “Unísono” por este gran reconocimiento, realmente siento que lo merecemos como banda con trayectoria de ocho años creando música propia y con un primer disco físico realizado totalmente independiente, y también significa para mí y para nosotros como grupalidad Patagónica un fuerte empujón a seguir dando lo mejor para componer, transcribir, registrar y publicar la nueva música de nuestro segundo disco, creemos que apostar a les musiques y bandas independientes es un gran paso para exponer la música Argentina del futuro, aprobando nuestro proyecto de videoclip del fomento 2020 en el que ya estamos trabajando, y salir por TV Pública son grandes herramientas que Inamu y “Unísono” está dejando en buenas manos. Agradecidos y felices pulsamos para que cada proyecto independiente que lleve mucho trabajo realizado de años, y sobre todo el sacrificio de sostener un proyecto, llegue a estos tan necesarios beneficios que nos ayudan a seguir creciendo con nuestras obras y aumentar nuestras capacidades artísticas"

Matías Aguilera (Salta): ¡Que la música sea hecha por todes! Es la agradable sensación que vibra en mis manos al poder participar como escucha y también como músico en el Programa Federal “Unísono” de Inamu. Que la música siempre rompa los límites de la industria. Gracias Inamu.

Lucía Guanca (Salta): Soy del interior de la provincia, “Unísono” ha sido una gran ventana para mí, pensar que siendo del interior de un pequeño pueblo veo todas estas propuestas tan lejanas y un día "estar" ha sido maravilloso. Gracias a Inamu por esta propuesta realmente federal.

Lucía Tolaba (Catamarca): Me encantó participar del programa, no lo esperaba, fue mi primera vez en la TV Pública, me sentí muy bien. Contenta por dar un pasito más en el camino musical. Fue una muy linda experiencia, una grata oportunidad de que otras personas conozcan lo que hago, hacemos, desde los Valles Calchaquíes, y conozcan un poco del paisaje y todo lo que contiene el video, agradezco de todo corazón el trabajo que hay detrás de todo esto, el trato y la oportunidad. ¡Gracias! Y que sea música siempre.

Bren Coll (Catamarca): Desde que salió el programa “Unísono” me pareció un aporte vital a la cultura musical y más aún cuando esa tónica estaba en clave federal. En 2020 comencé a militar dentro del movimiento “Margarita” de la provincia de Catamarca, de la cual soy oriunda. Dentro del espacio teníamos varias premisas, entre ellas ocupar espacios de visibilización de nuestros trabajos musicales que históricamente fueron cooptados por los hombres.

Establecimos un diálogo sincero con Inamu comentando las problemáticas actuales territoriales y de esta charla logramos convocar a mujeres y disidencias en la música y enviar sus proyectos. Gracias a esta iniciativa logramos de forma conjunta visibilizar el trabajo de nuestras músicas catamarqueñas en la TV Pública y de este proceso estoy muy agradecida con Margaritas, Inamu y este hermoso proyecto, como dije “federal” llamado “Unísono”.

Damián Verdún y El Charangazo (Rosario, Santa Fe): Haber participado con "El Charangazo" en el ciclo de “Unísono” fue una experiencia muy positiva en múltiples aspectos: por un lado la alegría de ser convocados entre tantas propuestas, y a partir de esto celebrar el espacio que nos brinda el Inamu a los músicos de todo el país a través de la querida TV Pública. Hemos recibido mensajes de felicitaciones de mucha gente, así que también sorprendidos por la audiencia. Solo nos queda agradecer y seguir adelante con este empujoncito.

Chaco Suena Bien (Chaco): Participar en “Unísono” fue muy importante para todos los proyectos que integran el Chaco Suena Bien porque se pudieron potenciar materiales audiovisuales de nuestra provincia, generó un incentivo para la producción y se reactivó el encuentro, en un momento tan delicado. Nos parece una gran iniciativa del hermoso equipo de Inamu.

Tito Agulla Band (Misiones): Para nosotros fue muy importante estar en “Unísono”, por la llegada que tiene a todo el país y aparte por la clase de programa que es, lo disfrutamos mucho y aprovechamos para mandar un saludo con la estatua de Andrés Guacurari de fondo.

Cucu Howes (La Pampa): El 19 de junio de 2021 tuve el inmenso placer de participar por primera vez de “Unísono” en La TV Pública y compartir la música, con la canción "Vuelve al rio" con mi proyecto solista "Cucu Howes" desde La Pampa. Tuvimos buena repercusión en los medios, y también estuvo bueno que se amplificara a más gente, ya que en ese momento no se podía tocar en vivo.

Hernán Díaz (la Rioja): Mi participación en “Unísono” significó una ventana a todo el país de mi música y del lugar de donde ella viene. En los tiempos más difíciles que nos tocó atravesar a toda la sociedad, este programa sirvió como escenario para compartir la música y el encuentro con artistas de todo el país, de todos los géneros y de todas las edades. Son sumamente necesarios y valiosos estos espacios federales para la música independiente en los medios de comunicación. ¡Muchas gracias “Unísono”!

Ini Ceverino (Mendoza): Agradezco al Inamu por esta especie de antídoto que fue el programa federal “Unísono”, que permitió conectarnos de casa a casa entre músicos, público, familia y amigos. Mi nombre es Ini Ceverino y desde Mendoza los abrazo con el corazón.

Kruda (Tierra del Fuego): En marzo de 2021 me llega la gran noticia de que iban a transmitir mi canción 009 por tv pública nacional a través del programa “Unísono” en conmemoración a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Fue una gran sorpresa para mí aparecer en TV pública nacional representando mi provincia, Tierra del Fuego, en donde hablar de Malvinas es cosa seria y desde pequeños ya nos hacen conocer la historia.

Para mi familia, amigos y allegados fue un momento de emoción, orgullo y alegría. Yo seguía sin poder creerlo, pero me dejó más motivada que nunca y con los sueños el triple de grandes, agradezco mucho la oportunidad y el espacio que me brindaron, gracias a esto mi música pudo llegar a más personas, el 2022 es una nueva etapa llena de nuevas canciones de la mano de mi productor Dreax.

Paranaguá (Misiones): Soy Lucila Damiani, directora y coordinadora de Paranaguá, que surgió en el año 2019 como propuesta para mujeres y disidencias que quisieran compartir y aprender percusión. Este bloque percutivo es el pionero en la Provincia de Misiones de integrantes femeninas y disidencias, que busca a través del tambor y la percusión homenajear a la mujer y a su vez reivindicar su rol fundamental en la cultura y en el arte.

Paranaguá significa en lengua guaraní “que proviene del Río”. Nos encontramos próximas a presentar nuestro primer video clip de la canción Guerrera Misionera gracias a la convocatoria de fomento solidario del Inamu.

Agradecemos profundamente que pese a la pandemia podamos llevar música a todo el país a través de este programa “Unísono” en la Televisión Pública. La experiencia fue reconfortante y es para nosotros muy importante que los medios nos brinden este tipo de espacios, descentralizando la música ya que de otra manera sería más difícil llevar nuestro arte al resto del país. Muy agradecidas y contentas de que haya ocurrido.

The Original Blues Company (Chubut): Somos The Original Blues Company, desde Comodoro Rivadavia en Chubut Patagonia Argentina. Ser parte de “Unísono” fue increíble, ¡ser presentados nada menos que por el Negro Rada! Un honor y el orgullo de representar a nuestra ciudad en el programa de música más federal.

Fue la oportunidad de llegar a todo el país, de compartir nuestra música y de alguna manera tocar el alma de todos los argentinos.

Danai Nuñez (Tierra del Fuego): Como mujer cantora, fue muy gratificante ser parte del programa “Unísono” y de tener también la posibilidad de mostrar una parte de la cultura musical de Tierra Del Fuego. Que se sepa que el sur sigue de pie y fomentando el reconocimiento de su identidad, su historia, sus personajes y paisajes, a través de la Música.

Jamani (Chubut): Participar en “Unísono” fue para nosotros un honor primero y principal por haber sido presentados por el gran Rodolfo Garcia y además en medio de la situación pandémica fue una linda manera de llegar a los hogares con nuestra música.