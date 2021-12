https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.12.2021 - Última actualización - 15:20

15:17

Terminó con 7 goles, el grito en el clásico y se vence ahora el contrato de 18 meses: había llegado en agosto del año pasado con el pase en la mano, sin cargo y sin opción de compra para el Tate. Unión hará el máximo esfuerzo pero tendría ya ofertas del exterior en dólares.

Se viene culebrón de verano en el Tate: ¿se va o se queda? Los dirigentes son sinceros: "Si Juanchón García tiene algo de afuera será muy difícil para Unión" Terminó con 7 goles, el grito en el clásico y se vence ahora el contrato de 18 meses: había llegado en agosto del año pasado con el pase en la mano, sin cargo y sin opción de compra para el Tate. Unión hará el máximo esfuerzo pero tendría ya ofertas del exterior en dólares. Terminó con 7 goles, el grito en el clásico y se vence ahora el contrato de 18 meses: había llegado en agosto del año pasado con el pase en la mano, sin cargo y sin opción de compra para el Tate. Unión hará el máximo esfuerzo pero tendría ya ofertas del exterior en dólares.

"El delantero Juan Manuel García será incorporación Tatengue. Tiene 27 años y proviene de Arsenal. Luego de la revisión médica firmará contrato a préstamo hasta diciembre de 2021", expresaba el año pasado en sus cuentas oficiales de redes el Club Atlético Unión. Hace un año y medio, con el fichaje anclado de Fernando "Cuqui" Márquez como la vuelta de un hijo querido a López y Planes, el mano a mano de Juan Manuel Azconzábal (DT de Unión) con el por entonces secretario técnico, Martín Zuccarelli, fue bastante claro.

"Martín, necesito un 9 que pelee el puesto con Márquez, pero con otro estilo, pero hay que generar la competencia en ese puesto donde todos buscamos lo mismo: un delantero baratito y rendidor", fue el pedido del "Vasco" Azconzábal a Martín Zuccarelli. Con una lupa especial en Arsenal de Sarandí (vinieron desde el Viaducto al 15 de Abril varios jugadores), el secretario técnico posó los ojos en un tal Juan Manuel García. El tandilense sólo había entrado cinco veces en el equipo de la Familia Grondona en todo el campeonato 2019/2020, con un rareza que luego repetiría acá en Santa Fe: 10 goles en 30 partidos. Y con un promedio mejor si en lugar de contabilizar planilla completa se apuntaba a los minutos netos en campo y goles señalados.

Rápido en ganarle de primera mano a Rosario Central (lo querían los "canallas" también), Martín Zuccarelli lo fichó para Unión como "ése 9 para competir como suplente de Cuqui Márquez" y le dio el gusto al "Vasco" Azconzábal. En ese momento, viejo zorro el polémico representante Uriel Pérez (manejó a Triverio, a "Droopy", etc.), fue contundente: "Nos vamos a Unión, arreglamos el salario, no cobramos préstamo pero no fijamos opción de compra". Era así o era nada. Y finalmente se dio el sí de los dos lados.

Hoy, un año y medio después, el ilustre desconocido Juan Manuel García cerró el 2021 con todo en López y Planes: pelota a la casa y gol gritado en el clásico. Sus números, con la camiseta de Unión, fueron en crecimiento: 1) el primer torneo, 4 goles; 2) el segundo torneo, 4 goles; 3) en este último 7 goles.

Claro que, tal como pasó en Arsenal, el promedio de "Juanchón" se agranda cuando uno compara los minutos reales y netos en un campo de juego con los goles marcados con la rojiblanca a bastones. Además, el plus del folklore ciudadano: jugó dos clásicos, marcó dos goles y no perdió ninguno de los dos. La gente, claramente, lo transformó en un impensado "jugador querido y respetado".

Tal como lo había exigido Uriel Pérez, su representante, Juan Manuel García llegó a Unión "sin cargo y sin opción, sólo por el sueldo". Hoy, un año y medio después, hay que decir que ese "jugador de la guía" fue un contundente acierto de Martín Zuccarelli, por entonces secretario técnico del Tate con Azconzábal como entrenador.

Ese "9 baratito", que terminó ovacionando el 15 de Abril, le rindió y mucho a Unión. ¿Qué va a pasar ahora con los caminos de "Juanchón" y el Tate?. Para la secretaría técnica y para el coach uruguayo, Gustavo Munúa, es "prioridad número 1". Por no decir cero, antes que Moyano y Márquez (son los otros dos que terminan el vínculo ahora en diciembre y el club les quiere renovar pensando en el 2022 de la Sudamericana).

Unión, de cara al presupuesto venidero para torneo y Copa, hará un esfuerzo "importante" para retener al goleador García. "Vamos a intentar por todos lados: prolongar el préstamo mejorando el salario; intentar comprar una parte del pase; ofrecer vínculo largo a tres años. Pasa que hay que ser realistas: el tema son las ofertas del exterior en dólares, un problema con el cual compite todo el fútbol argentino. Ya no es que perdemos con clubes de Brasil o Uruguay. ¡Se van a Bolivia por dólares en mano!. Si Juanchón tiene, con pase en mano (es libre) y con lo bien que le fue acá, una oferta del exterior...será imposible para Unión poder retenerlo", comentan los dirigentes de Unión consultados por El Litoral y con la rendidora secretaría técnica (Battión, Limia, Amut)) laburando a full.

El chico, humilde como lo fue siempre en Santa Fe, deslizó que acá está muy cómodo y feliz en Unión, donde los hinchas del Tate lo adoran como nunca después del clásico. Pero, se sabe, que a los 29 años el tren no para dos veces en el mismo andén. Por eso los dirigentes de Unión, con los pies sobre la tierra, saben que si Uriel Pérez (su oficina en realidad) ofrece algo del exterior, la paga será en dólares. En ese terreno hipotético, la mayoría de los equipos argentinos no puede competir para retener a ningún jugador.

Llegó oferta por García "libre": ¡Sport Recife!

Mientras los jugadores del plantel profesional de Unión fueron licenciados hasta el 3 de enero del año que viene (la idea es instalarse del 10 al 20 en Mar del Plata para la pretemporada), los tres contratos vencidos que Unión busca renovar son los de Moyano, Márquez y García.

Como "Juanchón" queda con el pase en su poder, en la oficina de Uriel Pérez (es su agente FIFA) ya llegó la primera oferta concreta: Sport Recife de Brasil, que acaba de irse al descenso. "El Sport Recife que dirige Gustavo Florentín empató ante Flamengo y decretó su descenso a la Serie B de Brasil", reflejaban los medios brasileros hace dos semanas.

Paso siguiente de irse al descenso, la directiva del Recife confirmó la continuidad de Gustavo Florentín y todo su cuerpo técnico para la temporada 2022 buscando un rápido retorno a la máxima categoría del fútbol brasileño. Ahora, el primer pedido del coach se llama Juan Manuel García. "Llamaron de Recife para llevarse a Juanchón por un año y medio", filtraron a El Litoral desde las oficinas que manejan al delantero que terminó a puro gol el 2021 con la camiseta de Unión.

"Juanchón" nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1992 y tiene 29 años. Hizo infantiles en Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente y Santamarina de Tandil, para luego sumarse a las inferiores de Banfield, donde fue goleador y capitán. Debutó en la Primera B Nacional de la mano de Daniel Garnero a los 20 años, en diciembre del 2012 durante la victoria del Taladro frente a Crucero del Norte. Antes de Unión domó las camisetas de Brown de Adrogué, San Martín de San Juan, Ferro y Arsenal de Sarandí.