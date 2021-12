Línea directa: "falta de presión de agua", "pase sanitario" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.12.2021 - Última actualización - 19:45

Falta de presión de agua

NORBERTO PRINCE

"Vivo en Tucumán y 9 de Julio. Desde mayo del año pasado he reclamado la asistencia de Aguas Santafesinas. El reclamo N° 2690675, produjo que un operario viniera a medir y me dijo 'tiene 5 de presión, es muy baja, tendría que tener por lo menos 10'. Lo miré estupefacto porque corroboro los cientos de baldes que saque para los baños. La canilla que tengo está en el entrepiso que se encuentra dentro de los cinco metros medidos por el operario, ¡pero el agua no llega al tanque!. Tengo los reclamos, he ido a calle La Rioja y me dijeron que una empresa subcontratada debe ir. Somos abuelos de mas de 70 años, estoy esperando desde hace mucho... ¿Cuánto más? La cuenta de Aguas Santafesinas que esta al día, es 129-0008018-003-3. Gracias".

¡Exprópiese!

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Ahora propone el gobierno 'expropiar' los fondos en el exterior que están depositados en los paraísos fiscales. Se supone que también estarán incluidos los propios, que son resultado del mecanismo que pergeñaron de una recaudación sistemática de 'coimisiones'. Para muestra un botón, un vulgar secretario personal sustrajo hasta donde se sabe U$ S 70 millones sin que lo percibieran. El Charrúa 'embuchado' de tantos gritos y mensajes 'conciliadores' hacia la sociedad en su día de la democracia, decidió echarse una siestita para no comprometerse tanto en lo que resultó ser un acto partidario. Parece que Pepe fue objeto de una trampa ya lo dirá".

Angola

Juan R Bell

"¿Despertaremos algún día? Lo dudo. Se ha visto por TV, quien se ha despertado es Angola, en África. Está invitando a los inversores del mundo a hacer sus negocios en ese país. Como primeras medidas ha privatizado todo. Ya los ferrocarriles están en manos privadas y sacan la producción de otros países, que no tiene puertos. Mientras, nosotros, fomentamos a los camiones de carga, para conformar a ciertos sindicalistas. Allá vemos trenes de carga con más de 50 vagones, tirados por dos máquinas, o sea con menos de 4 maquinistas. ¿No es más económico el flete? 50 x 45000 arrastra cada convoy más de 2.250.000 con dos locomotoras. Sin gasto de cubiertas de caucho importado, dos motores en lugar de 50 y menos personal. ¡Nos pasarán por arriba! Tienen la misma producción que nosotros, están en el mismo hemisferio y casi el mismo clima. No lo vemos. ¿Dónde estamos? ¿Somos ciegos o estúpidos? Solo nos miramos el propio ombligo. Pero tenemos a 50 camioneros, felices de colaborar con un sindicato de millonarios. Evidentemente que somos estúpidos… nuestros políticos y dirigentes. Aunque no sólo ellos. ¡Despertemos! O nos avivamos o nos pasan por arriba. Atentamente".

Pase sanitario

MARIGEL

"Coincido con el Sr. Mario Pilo en que es vergonzoso que un concejal no asista a las reuniones del concejo, pero disiento en que debe vacunarse. No hay una explicación con base científica que indique que deba hacerlo. La lógica indica que si alguien esta enfermo, con posibilidad de contagiar (coronavirus u otra enfermedad) no debe ir a una reunión, al super, a ningún lado, ya sea que esté vacunado o no. No estar vacunado (porque en este país tenemos libertad y derechos para decidir sobre nuestro cuerpo, según señala la ley que permite el aborto), no significa estar enfermo, por consiguiente no van a contagiar una enfermedad que no tienen. Además, como los otros están vacunados, tampoco se van a contagiar por estar cerca de alguien no vacunado. Ergo: es necesario aplicar la lógica, y documentarse sobre el tema, no en Wikipedia, Twitter o Facebook, sino en bibliografía medica, conferencias seminarios, etc. (que los hubo y hay virtuales y presenciales). Personalmente, hablo como médica que no he tenido que cambiar mi discurso (el que es igual desde hace 2 años), porque me preocupé de agregar conocimiento a mi amplia base. Y con respecto al pase sanitario, coincido con quien dice que es discriminación pura y llana. Aquellos a los que no se les cae la palabra 'Inclusión' de la boca, son paladines de la segregación. 'Haz lo que digo, no lo que hago'."

Llegan cartas

Control de alcoholemia

LUIS

El día viernes 10/12 en la entrada a Sauce Viejo (sobre la Ruta 11) nos detiene un control de la APSV. Me solicita como conductor que realice un examen de alcoholemia en un dispositivo con boquillas no descartables. Dado que el procedimiento implicaba soplar, en tiempos de pandemia, a menos de 10 cm. sobre una boquilla curvada que acumulaba todas las partículas de saliva de los anteriores conductores que habían desfilado por la misma, procedo a negarme con fundamento en el riesgo sanitario y epidemiológico. Ante mi solicitud de higienizar el aparato, el agente responde "no se preocupe, cada tanto lavamos las boquillas con jabón" [sic]. Hecho incomprobable ya que frente a mis ojos otro conductor había soplado y no se había realizado limpieza alguna. A partir de allí solicito expresamente pasar el test de alcoholemia con un alcoholímetro con boquillas descartables ya que no consumo alcohol y mi objetivo no era evitar el control sino atravesarlo sin hacer peligrar mi salud y la de mi entorno. Para ello, el agente nos hace detener sobre la banquina y, junto con personal policial, lleva adelante una requisa completa del vehículo y de su documentación. Esto es, en un claro acto intimidatorio, amedrentador y aleccionador, nos convertimos en blanco de una inspección exhaustiva y exagerada por osar solicitar medidas racionales de seguridad e higiene mínimas en tiempo de pandemia. Algo que no sucedía con los conductores que accedían a soplar sobre las boquillas no descartables, quienes podían seguir circulando sin exponer documentación. Probablemente la Agencia cuente con investigaciones científicas sobre la nula permanencia del SARs-COV-2 (en todas sus cepas) en las boquillas no descartables que utiliza. De ser así, se podría evitar toda confusión formando a los agentes para que den las razones y entreguen la documentación que evacúe las razonables dudas de los conductores. Caso contrario, ante la rápida propagación de Ómicron, no sólo se pone en riesgo la salud de quienes acceden al test, sino de toda la población. Muchas gracias.