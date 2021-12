https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este viernes

Una "Noche de Recuerdos" en La Tablada

El ex campeón argentino y sudamericano pluma, Claudio Martinet, organizará un festival de boxeo en el Polideportivo de teniente Loza al 6900 con la presencia de varios ex boxeadores de dilatada y exitosa trayectoria internacional. La velada contará con cuatro peleas amateurs y una profesional.

Superaron al primer rival, la balanza. Exequiel Sánchez, junto a su entrenador, Diego Madolé, de Colastiné Boxing; y Kevin Furrer, orientado por Nacho Doldán en el Gimnasio Willie Pep, pesaron lo mismo, 61.500 kilos. Pelearán este viernes en el Polideportivo La Tablada en el combate de fondo de la velada organizada por el ex campeón argentino y sudamericano pluma, Claudio Martinet. Crédito: Gentileza



Por Redacción EL SEGUIR Este viernes, desde las 22, en el Polideportivo La Tablada (Teniente Loza al 6900), se llevará a cabo una reunión boxística organizada por el ex campeón argentino y sudamericano categoría pluma, Claudio Víctor Martinet, quien señaló a El Litoral que el evento comprenderá la realización de cuatro peleas amateurs y una profesional. Además, el promotor del festival manifestó su felicidad por contar durante la velada con la presencia, a través de su invitación, de numerosos ex pugilistas de dilatadas y exitosas trayectorias, no solo en el ámbito local, sino nacional e internacional. Martinet adelantó que formarán parte, a modo de evocación, de reconocidos púgiles de años atrás de la talla de Rufino Cabrera, Jacinto Fernández, Luis Alberto "Chocolate" Peralta, Daniel González, Carlitos Ríos, Diego "Aguijón" Alzugaray, entre otros. En razón de ello, la reunión lleva el nombre de "Noche de Recuerdos". Asimismo, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, la velada comprenderá el desarrollo de cuatro combates amateurs y el de fondo de carácter profesional. Martinet informó que la entrada tiene un valor de 500 pesos, y que el choque estelar del festival, a cuatro rounds, será protagonizado por el representante del Gimnasio Willie Pep de Santa Fe, Kevin Furrer; y el de Gimnasio Colastiné Boxing, de la localidad costera, Exequiel Sánchez. En el pesaje realizado este jueves por la tarde, ambos boxeadores registraron el mismo peso, 61.500 kilos, por lo que la contienda estará encuadrada en la categoría ligero. En relación a las peleas entre pugilistas aficionados, las que hasta este jueves estaban confirmadas son las de Facundo Barreto-Joel Frutos; Damián González-Jorge Heredia; Lionel Coti-Domingo Alveñe; y faltaba confirmar el rival de Jonatan Ruiz Díaz.

