MasterChef Celebrity 3 Rumores: ¿qué pasa entre Gastón Dalmau y Damián Betular? El host digital de la competencia culinaria estaría alejado de su pareja y las versiones que lo vinculan con el jurado aumentan.

Con muchos años de trayectoria, Gastón Dalmau consiguió inesperadamente la popularidad masiva al ganar "MasterChef Celebrity 2" este año, lo que también le abrió la puerta para ser el host digital de " MasterChef Celebrity 3". Y con esa fama también llegó la atención mediática sobre su vida privada, ámbito antes celosamente guardado por el actor.

Hasta debutar en el reality culinario, Gastón vivía en Los Ángeles, donde desarrolló su carrera actoral y también desde el lado de la producción, junto a su novio español José Navarro. De él recién supimos cuando Dalmau se consagró campeón del ciclo de Telefé y, paradójicamente, también fue en ese momento cuando la pareja habría comenzado a distanciarse.

Y empezó a nombrarse a Damián Betular, jurado estrella de "MasterChef Celebrity 3", como un nuevo romance para el actor. Si bien apenas ganó en el reality voló a Estados Unidos para reencontrarse con el español, al poco tiempo volvió a Buenos Aires para cumplir con su contrato con Telefé, que le ofreció ser host digital de sus programas.

A fines de noviembre José pasó unos días en Buenos Aires, desde donde compartió imágenes a las que Gastón comentó con corazones rojos. Pero después de ese gesto hubo silencio entre los dos, mientras los rumores de separación empezaban a sonar más fuerte.

Y durante la gala de la revista Gente de los personajes del año, Gastón hizo declaraciones sugestivas. "Es una vuelta rara, pero estoy feliz. Cuando pasó lo de MasterChef yo venía a saludar a mi familia un mes, a visitarlos y cuando me llamaron dije por qué no y a través de eso se desencadenaron un montón de cosas y oportunidades, entonces voy a aprovechar", reveló.

"Lo que más me dejó la experiencia en MasterChef es el grupo laboral. Acá volví a reconectarme con un montón de cosas y eso fue lo que me hizo decir que tengo ganas de estar acá. Seguro esté yendo y viniendo, pero el grupo humano es lo que me estaba faltando", agregó.

El actor además contó que volverá a su rubro original, la ficción, y que tiene en danza un proyecto musical, que se daría en Israel. "Todo vino medio de golpe y bienvenido sea. Mientras yo labure de algo que me guste y me sienta bien, sigo para adelante", indicó. Dalmau, a quien todos quisieran ver en una relación con Betular, con quien incluso habría negocios en común, aclaró que va a pasar las fiestas en Coronel Suárez, con su familia, pero muy lejos de Navarro, de quien no se sabe si tiene planeado venir.