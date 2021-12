https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Futuro incierto

Falcioni no es fija en Independiente

El entrenador del "Rojo" finaliza su contrato el 31 de diciembre y los dirigentes no están convencidos de ofrecerle la renovación. Por ahora, tampoco hay "plan B".

Independiente debe resolver si le renueva el contrato a su entrenador, Julio César Falcioni. Crédito: Gentileza

El entrenador Julio César Falcioni no tiene definida su continuidad en Independiente después del 31 de diciembre, cuando vence su contrato con el club, que vio suspendidas sus elecciones del próximo domingo 19 por decisión de la Justicia. Los dirigentes oficialistas no están del todo convencidos con la renovación del vínculo del director técnico, ya que consideran que no cumplió el principal objetivo: la clasificación a la Copa Libertadores 2022. Además, el estilo de juego del "Rojo" tampoco seduce al presidente Hugo Moyano. Lo cierto es que desde el cuerpo técnico destacaron la consolidación de varios valores jóvenes como Alan Velasco, Lucas González y Mauro Zurita, entre otros, y también reclamaron que en pleno desarrollo del campeonato el club vendió a Alan Franco, clave en la zona defensiva. En este contexto, las negociaciones están paralizadas porque la Sala III del Juzgado en lo Civil y Comercial numero 3 suspendió las elecciones del domingo luego de la presentación judicial del "Frente Unidad" de Fabián Doman, que había visto impugnada su candidatura por una serie de irregularidades advertidas por la Junta Electoral. Independiente finalizó en el octavo puesto de la tabla anual, con el boleto de la Copa Sudamericana 2022 asegurado, y quedó a tres de Estudiantes, el último en meterse en la Libertadores. De cualquier manera, hasta el momento tampoco hay "plan B" en la búsqueda de un entrenador ni aparecieron potenciales sucesores del "Emperador". En otro orden, Alan Velasco es seguido de cerca por Augsburgo de Alemania y en los próximos días llegaría un ofrecimiento del club que juega en la Bundesliga alemana. El futbolista tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 con Independiente. Asimismo, el volante colombiano Andrés Roa es otro de los que tampoco continuaría en la institución ya que lo quieren desde el fútbol de Arabia Saudita. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

