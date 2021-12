https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cámara de Diputados

Presupuesto 2022: el proyecto no vuelve a comisión

La oposición se impuso por 128 a 122 y ahora deberán votar por la aprobación o no del proyecto presentado por el gobierno.

El planteo de pasar a un cuarto intermedio en las bancas fue realizado por el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo.



"Lo que estamos haciendo es tener una respuesta en común. Les pido que nos respeten, no queremos salir para dejar sin quórum y lo estamos debatiendo acá", añadió Ritondo, en torno de la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, impulsado por el oficialismo.



La propuesta de pasar a un cuarto intermedio y analizar la posibilidad de retomar el martes la discusión, fue avalada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.



Fuentes parlamentarias señalaron que aún se mantenía la incertidumbre sobre cómo saldría la votación.



Entrada la madrugada, el oficialismo tenía confirmados entre 122 y 124 votos, mientras la oposición al dictamen se atribuía 130.



Sin embargo, el resultado final, con todo, dependerá de si la totalidad de los diputados que se manifestaron temprano por la negativa mantiene esa postura, o si algunos de ellos optan por la abstención o se ausentan a la hora de votación.



Cerca de las 7, desde el Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, pidió a la Justicia que "deje de dictar prisiones preventivas", y consideró al Poder Judicial como "el más corrupto y el peor servicio del Estado", a la vez que recordó que ese Poder tiene un total de 26,513 empleados y más de 5 millones por cada uno de esos magistrados y funcionarios.



"Cerca de 153 millones de pesos va a juntar la política para darle al Poder judicial: 130 mil son para el Consejo de la Magistratura, el resto para la Corte suprema", aseveró Tailhade, al advertir que "tienen gran cantidad de privilegios como los fiscales que trabajan desde Miami".



Por Evolución Radical, Emiliano Yacobitti cuestionó la "discrecionalidad" de este Presupuesto, y consideró que el proyecto "se está tratando como si fuera una ley más", al cuestionar la urgencia del oficialismo en llevar el proyecto al recinto.



Por el Frente de Todos, Carolina Moisés criticó a las fuerzas de Izquierda al sostener que ese espacio "termina votando con la ultraderecha", y dijo que muchas de las banderas que defienden en ese espacio y que garantizar derechos "están en este Presupuesto".



Por su parte, la diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, cuestionó al oficialismo y dijo que "la responsabilidad de garantizar el Presupuesto es de la bancada oficialista", a la vez que rechazó que el FDT "se vista de progresista. No es un dibujo es un garabato que no hace reír sino llorar".



Desde el oficialismo Sergio Palazzo aseguró: "Venimos a cuidar un Presupuesto que defiende el bolsillo de los argentinos".



Por su parte, desde la Izquierda Miryam Bregman rechazó que ese espacio haya respaldado algunas políticas del gobierno del expresidente Mauricio Macri, y cuestionó que "están envalentonados porque se eligió el camino del Fondo" Monetario Internacional.



La sesión especial en la Cámara baja comenzó poco después de las 13 del jueves, pero el tratamiento del dictamen de la ley de Presupuesto recién se inició a las 18.30 con el informe del presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, del Frente de Todos.



Los principales referentes del Frente de Todos mantuvieron durante la agitada jornada diferentes reuniones con diputados de la oposición, a fin de conseguir los votos necesarios para obtener la mayoría que le permita aprobar el texto elaborado por el Poder Ejecutivo.



Pero el interbloque Juntos por el Cambio (116 miembros); el Federal (8); los denominados libertarios (4) y la Izquierda (4) ya anticiparon públicamente sus rechazos al proyecto, más allá de que el Frente de Todos atendió algunas de sus demandas con la esperanza de lograr un acuerdo.



Varios legisladores oficialistas hicieron hincapié durante sus discursos en la importancia que le asignan a la aprobación de este proyecto, para la ejecución de obras públicas en sus provincias o en los municipios.

