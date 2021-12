Todas las actividades para disfrutar antes de despedir el 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para las últimas semanas del año, la Municipalidad extiende propuestas vinculadas al diseño, la música y las artes visuales, entre otras expresiones. La Diseña en la Estación Belgrano y el recital de Sig Ragga en el Anfiteatro, entre lo destacado de esta semana.

Los espacios culturales gestionados por la Municipalidad convocan esta semana con propuestas que son parte de la agenda de diciembre, como La Diseña, la feria regional que hasta el 22 de diciembre reúne a 200 marcas regionales de accesorios y complementos, productos de almacén natural, comunicación en múltiples soportes, mobiliarios y objetos, indumentaria y textil; y un patio gastronómico al aire libre, en el ingreso por calle Avellaneda. Se podrá recorrer de 17 a 23 horas, en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), con entrada libre y gratuita.

Para disfrutar en familia en los andenes de la recuperada Estación Mitre (Gral López y Zavalla), este sábado 18 de diciembre a las 17 horas, se presentarán el Mago Fernán y el Payaso Califleto. La entrada será libre y gratuita.

Sig Ragga despedirá el año con un recital en el Anfiteatro “Juan de Garay” (Avda. Illia y San Jerónimo) donde repasarán canciones de sus cuatro discos editados. Será este viernes 17 desde las 20 horas, como parte de las últimas acciones de 2021 en el marco del Programa Capital de la Música, que gestiona la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad para fortalecer a la música como industria cultural, a través de nuevos ciclos y eventos. Las entradas generales tienen un valor de $ 500 y se consiguen en la boletería del Teatro Municipal “1º de Mayo” (San Martín 2020) hasta el día del concierto, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; o por sistema Ticketway.

Peña folclórica y canto coral

Este viernes, desde las 20 horas, se realizará una peña folclórica en el patio del Mercado Progreso, con la participación de las personas que durante este año asistieron a los Talleres Culturales de Folclore, Guitarra y Música Libre que brinda el municipio. La propuesta incluye también música en vivo con Rejunte Chango y Nacho Peñalva.

El grupo recupera en su repertorio una selección de danzas tradicionales para bailar, aportando un sonido propio y moderno. Peñalva, compositor multi-instrumentista, presentará su unipersonal “Cable a tierra” en el que fusiona rock, reggae y folclore con la misma ductilidad que ejecuta varios instrumentos y propone canciones de su autoría. La entrada será libre y gratuita, y durante la noche habrá propuestas gastronómicas.

El Coro de Cámara del Instituto Superior de Música (ISM) de la Universidad Nacional del Litoral y la Agrupación Coral de UPCN junto a Sonamos Latinoamérica, protagonizan una noche coral en homenaje a Ariel Ramírez. Será el domingo 19 de diciembre a las 21 horas, también en el espacio ubicado en Balcarce 1635.

El Coro de Cámara del ISM actuará bajo la dirección de Cristian Gómez, alternando en la conducción con Gustavo Vergara y Sofía Quintana. Su repertorio incluirá “Alfonsina y el mar”, con arreglos e interpretación en piano de Agueda Garay; y temas de Ernani Aguiar, Jorge Drexler y Peter Angela.

Ana Biaggini dirige la agrupación de UPCN que basa su trabajo y repertorio en el desarrollo de la música popular tanto argentina como latinoamericana, con la participación de personas afiliadas al gremio, trabajadores y trabajadoras en actividad o jubilados, e integrantes de su grupo familiar directo.

Santa Fe, mi país

Durante la XXVII Feria del Libro de Santa Fe, la Municipalidad abrió la Sala Mercado Editorial, en el ingreso al Mercado Progreso. Este proyecto de la Secretaría de Educación y Cultura, que se propone difundir la tarea editorial de Santa Fe y la región, comenzó con la incorporación de publicaciones de editoriales santafesinas que donaron los títulos más relevantes de sus catálogos, a los que se sumaron textos adquiridos por la propia Municipalidad, conformando un patrimonio de más de 200 publicaciones.

La primera actividad de ese espacio, abierto para la consulta en sala, será el domingo 19 a las 19 horas con una lectura y exhibición editorial de la obra de Mateo Booz, a 140 años de su nacimiento. La actividad es organizada en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral a través de su sello editorial, que publicó la obra del autor santafesino nacido en 1881. Desde Francia, a través de una participación grabada previamente, se sumará Sergio Delgado, editor de los cuentos completos de Booz.

Además, Ediciones UNL dispondrá una mesa de venta de literatura santafesina que incluirá los libros del autor homenajeado. Lectoras y lectores invitados recorrerán con sus voces los cuentos del libro “Santa Fe, mi país”, publicado en 1934 por Talleres Gráficos El Litoral, que integran “Mateo Booz. Cuentos completos”, la compilación publicada por la Universidad Nacional del Litoral en 1999. Se leerán fragmentos de “Los regalos de Fred Devores”, “Los inundados”, “La casa solariega”, “Bar de marinero”, “Patria de infieles” y “El pequeño mundo de Nabor Camacho”.

Cosplay, anime y k-pop en el CEC

La muestra “Keep calm and 화이팅” de Noelia Bustaver, que se desarrolla en el Centro Experimental del Color, convivirá en la Estación Belgrano con La Diseña. Por ese motivo, hasta el 22 de diciembre, se podrá recorrer de 18 a 23 horas. Además, durante esos días habrá tres activaciones pensadas a partir de la propuesta de la artista santafesina, conocida también como Aome Katze.

Este viernes a las 20, el Cosplay Club de JAJA Eventos convoca a “Role play Now!”, un encuentro donde será protagonista la práctica artística del cosplay, en la que los cosplayers interpretarán sus personajes dentro de la muestra, entrando en contacto con el público dentro del juego de roles que plantea dicho arte.

La propuesta para el 19 de diciembre a partir de las 19 horas es “Anime and you: Vení a dibujarte en tu mundo”, con el taller de dibujo KURO. Durante la actividad se analizarán las obras de “Keep calm and 화이팅” y a partir de ellas generarán su propio mundo de fantasía. Desde el taller invitan “a todas las personas que quieran pasar a dibujarse a sí mismos en su versión anime, a olvidar los problemas y soltar la imaginación”.

El 22 de diciembre a las 20 horas habrá una K-pop class, con Ailen Giordano (Yuna, @yunahiroki97). Bajo la consigna “la ola Hallyu arrasa con todo y no podía quedarse fuera de este evento”, invitan a bailar Kpop con la profe Yuna, el estilo de baile referenciado popularmente al “Gangnam Style” que continúa vigente en las canciones de BTS y Black Pink, entre otros.

Más activaciones en las salas y museos

La Sala Ariel Ramírez, en la planta alta de la Estación Belgrano, también se podrá recorrer de 18 a 23 horas, mientras se desarrolle La Diseña. En ese espacio se encuentra la muestra patrimonial “100 años, 100 canciones”, basada en la colección de objetos y documentos personales del artista, y la muestra fotográfica “Puntos que conectan”, del Archivo de la Imagen Documental Santafesina, entre otros contenidos para motivar el aprendizaje y la participación.

En la Casa Museo López Claro se puede visitar la muestra patrimonial “López Claro. Inspiración americana”, compuesta por obras del período americanista de su obra, realizadas entre 1950 y 1955, después de los viajes por Ecuador y Bolivia. El espacio que reabrió en Piedras 7352, después de una primera etapa de refacciones, recibe al público de martes a viernes, de 9.30 a 12.30; y los sábados, de 17 a 20 horas, siempre con entrada libre y gratuita. El sábado 18 a las 18.30 horas habrá una visita mediada por personal del Equipo de Museos, que finalizará con una mesa donde las infancias, jóvenes y personas adultas podrán realizar distintas producciones. Para más información, comunicarse con el número 342 4601575 o por correo electrónico, escribiendo a [email protected]

De miércoles a sábado, de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20; y el domingo, de 17 a 20 horas se puede recorrer el “Salón Litoral 2021”, en el Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” (San Martín 2068). La muestra reúne obras de 30 artistas seleccionados entre 227 que se postularon de todo el país. El montaje incluye el trabajo de María Paula Massarutti, que recibió el Premio Adquisición; Virginia Abrigo, Soledad Rolleri, Jerónimo Veroa, Luciana Paoletti y Daniela Arnaudo, que obtuvieron premios estímulo; y tres que se hicieron de menciones honoríficas de Gisela Ajzensztat, Rodrigo Illescas y María Eugenia Pérez. El sábado 18 y el domingo 19 desde las 17 horas, el espacio recibirá al público con una visita mediada en la que se les entregará un plano de la sala con distintas opciones para recorrer las obras, finalizando con una actividad en la que podrán dejar plasmado un recorrido propio como sugerencia para futuros visitantes. Por otra parte habrá una mesa para realizar producciones a partir de las ideas y reflexiones que les genere alguna obra en particular o toda la muestra.

El Museo de la Constitución abre de jueves a domingos, de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Además de recorrer las salas previstas en la visita se podrá participar de la intervención artística “Disposiciones transitorias” que continúa con la coordinación de Victoria Ferreyra y Raquel Minetti del colectivo Proyecto Deatres, en la Sala Cero del espacio ubicado en Avenida Circunvalación y 1º de Mayo.

En el casco histórico se puede visitar el Museo del Colegio Inmaculada y recorrer la Manzana Jesuítica de miércoles a sábado de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20. El Museo del Teatro Municipal en tanto, abre de martes a viernes, de 17 a 20 horas.

Talleres y academias despiden el año

Los estudios de danza, academias y talleres de artes escénicas que se dictan de manera particular en distintos espacios de la ciudad, continúan con sus muestras de fin de año en las salas Marechal y Mayor del Teatro Municipal “1º de Mayo” y en el Anfiteatro.

El miércoles, la Escuela de Danza Arte y Movimiento que dirige Adriana Bovo de Betemps, presentó su espectáculo “Danzarte 2021”, en la Sala Mayor. El viernes 17 a las 21 horas, en ese mismo escenario, tendrá lugar la Muestra Didáctico – Coreográfica 2021 de la Escuela de Danzas “Miriam Heredia”.

La Academia Vida en Movimiento, de Marta Brossio, hará lo propio el sábado 18 a las 17.30 y 20.30 horas, también en la Sala Mayor.

En la Sala Marechal se presentarán las creaciones colectivas del Taller y Laboratorio Anual de Clown que dictó Francisco Dalmasso en el Solar de las Artes. El sábado 18 a las 21.30 y el domingo 19 a las 20, será el turno de “Fantasía”, donde un grupo de payasos exploran sueños y alucinaciones, y la imaginación es más importante que la realidad. El sábado 18 a las 20, y el domingo 19 a las 21.30 horas, se divertirán con su cerebro en “Dementes”. Un mundo de neuronas juguetonas que perciben una realidad delirante. La locura de sus aventuras, le permitirá al público perder la cordura por un rato. Claudiana Pereson es la asistente de dirección y producción, y la planta de luces estuvo a cargo de Diego López.

La Escuela Conexión Latina, de Virginia Fernández, despedirá este año de trabajo el sábado 18 a las 21 horas, en el Anfiteatro. Para adquirir entradas es necesario contactar con la organización.

Finalmente, el domingo 19 a las 19 horas, se realizará el Festival de Danza Artística del espacio que conduce Emilce Romano Palacín.