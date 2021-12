La titular del FMI se reunió con Fernández: se comprometió a seguir trabajando en un programa para la Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró este viernes que tuvo "un muy buen encuentro" de manera virtual con el presidente Alberto Fernández.

En su cuenta de la red social Twitter, la funcionaria dijo: "Muy buen encuentro con el presidente Alberto Fernández sobre el avance de nuestro trabajo para sostener la recuperación de Argentina y abordar sus desafíos económicos".

Very good meeting with President @alferdez on advancing our work to sustain #Argentina’s recovery and address its economic challenges.

Our teams are fully committed to continue working towards an IMF program. pic.twitter.com/GVnJIGpa8o