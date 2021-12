Netflix estrenó la segunda temporada de "The Witcher" con adelanto de la precuela

Este viernes 17 de diciembre, Netflix lanzó la segunda temporada de The Witcher tras un largo retraso en esta producción a causa de la pandemia. Dos años después del lanzamiento de la primera, los nuevos episodios traen de vuelta a Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, en un nuevo viaje en el que será un mentor para Ciri (Freya Allan) y buscará reunirse nuevamente con Yennefer (Anya Chalotra).

En los créditos del episodio final de la nueva entrega, la plataforma ha regalado una sorpresa a los fans del universo basado en los libros de Andrzej Sapkowski: el primer vistazo a Blood Origin, la precuela que transcurre 1.200 años antes de los eventos de la serie original centrada en el brujo. Aún no cuenta con una fecha de estreno oficial, pero llegará en algún momento de 2022, de acuerdo al anuncio revelado hoy.

El teaser del próximo spin-off nos muestra a diversos personajes que lucharán en conjunto contra una sola amenaza. En la historia del Continente del universo mágico se cuenta que los hombres, monstruos y elfos se unificaron en un solo ser para dar nacimiento al primer brujo, por lo tanto, se inspira también en las historias de Sapkowski y los videojuegos que ya adaptaron una buena parta de las novelas fantásticas.

Adicional a este avance, la cuenta oficial de The Witcher en Twitter compartió el logo oficial que tendrá la ficción y una serie de imágenes que forman parte del concepto artístico. “¡Te dijimos que sería especial! Merry Witchmas para todos. Disfruta de un vistazo más de cerca a nuestra serie precuela, Blood Origin, y agradece a todos los que buscan aún más”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

Se recuerda que el adelanto todavía no ha sido publicado oficialmente desde las redes sociales de Netflix, pero ya ha podido ser visto por miles de usuarios que terminaron de ver la segunda temporada de la adaptación televisiva protagonizada por el actor británico Henry Cavill.

¿Quiénes aparecerán en Blood Origin?

El elenco de la serie está conformado por Sophia Brown como Éile, Michelle Yeoh como Scian, Mirren Mack como Merwyn, Jacon Collins-Levy como Eredin, Nathaniel Curtis como Brian, Lizzie Annis como Zacaré, Amy Murray como Fanrik, Huw Novelli como Callan, Zach Wyatt como Syndril, Lenny Henry como el Jefe Druida Balor, Dylan Moran como Uthrok One-Nut y Francesca Mills como Meldof.

