Línea directa: "falta de luz e inseguridad", "pase sanitario y derechos individuales" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.12.2021 - Última actualización - 19:56

19:38

Falta de luz e inseguridad

VECINOS DE B° REPÚBLICA DEL OESTE

"Los vecinos de calle Francia al 2200 nos dirigimos al señor intendente y/o a quien corresponda para atender y solucionar, a la mayor brevedad, el problema que padecemos, que es la falta de iluminación en la cuadra desde hace mucho tiempo. La oscuridad reinante provoca que la zona sea muy peligrosa de noche y es así como aumentaron los robos. Ya hicimos dos reclamos en la Municipalidad y no hemos obtenido ninguna respuesta. El número de referencia del último es el 57.871. Gracias al diario por la amabilidad de cedernos este espacio".

****

El pase sanitario y los derechos individuales

DR. JUAN CARLOS DAVID

"Mucho he leído, visto y oído por diferentes medios sobre el hecho de tomar como violación de los derechos individuales el intento en nuestro país de exigir la vacunación Covid como obligatoria, o la necesidad del 'pase sanitario' para determinadas situaciones. Estamos (digo estamos porque no terminó) soportando una pandemia que ya cobró millones de víctimas (en Santa Fe más de medio millón de lesionados y casi 10 mil muertos). Homicidios por armas de fuego: alrededor de 500 por año con igualdad de lesionados... (en Santa Fe). Definición: ARMA: es todo instrumento capaz de lesionar o matar. En estos momentos se está estudiando en la legislatura en aumentar la penalización por portación de armas... Preguntas para hacerse: ¿No ha probado el virus Covid ser un arma capaz de lesionar o matar? ¿El no vacunado, no es potencialmente un portador de dicha arma?¿ Esa posibilidad no se acrecienta en ellos a medida que aumenta el número de vacunados? ¿Puede un derecho individual, hacer correr riesgo a TODA UNA COMUNIDAD? Más de 8 mil millones de vacunados en el mundo han demostrado la inocuidad y eficacia de las vacunas, ¿qué impedimento puede haber para hacerla obligatoria?".

****

Llegan cartas

Tres principios éticos

MIGUEL ANGEL REGUERA

Las constituciones de Ecuador y de Bolivia tienen incorporado en su plexo normativo tres principios éticos que provienen de la cultura incaica y que aspiran a lograr la convivencia social en armonía, comunidad, sentido colectivo, paz social y la satisfacción de las necesidades de todos. En quichua se expresan como: "ama qhilla, ama llulla, ama shua". "ama qhilla", no ser flojo, ocioso o vago. Trabajar la tierra con respeto a la naturaleza y lograr el sustento para la familia y la comunidad. "ama llulla", no mentir, ser fiel a sí mismo y respetar al otro, ser sincero y no engañar. "ama shua", no robar, tomar lo que corresponde como propio de la producción colectiva, pero también respetar al otro en lo que le corresponde y a la comunidad en general en el sostenimiento de los bienes públicos.

No son cientos de artículos como los del código penal. Tampoco el decálogo de Moisés que ha formado a la tradición judeo-cristiana y marcado el ADN de Occidente. Tampoco son los miles de leyes vigentes de acuerdo al digesto argentino. Son solo tres principios que de cumplirse, harían por ejemplo que palabras como corrupción, violencia, inseguridad, robo, estafa, pobreza y malestar económico-social, ocuparan menos lugar en los diarios.

También servirían por caso, en la relación entre las empresas y su dogma de fe capitalista, con los ciudadanos. A todos nos vendría muy bien aplicar el principio de no mentir, en la cantidad, en la calidad, en los plazos, en las entregas, en las malas liquidaciones, en los cobros por servicios que uno no pidió, etc. Además obligaría a que los gobernantes respeten sus mandatos y cumplan su palabra, no siendo saltimbanquis, de partido en partido, de provincia en provincia y de cargo en cargo. O que estén preparados previamente para las altas responsabilidades que implica la praxis política.

Y no ser flojo, trabajar y escapar del ocio que tanto enferma física como espiritualmente. Educar en el trabajo diario. Que los niños vean que papá y mamá salen todos los días a trabajar y que obtienen frutos de su trabajo o que los funcionarios cumplen horarios y que se pagan sus propios gastos de traslado, de seguridad, de vivienda, como cualquier hijo de vecino.

Son solo tres principios éticos, un punto de partida que los pueblos originarios americanos nos han dejado como legado. Tal vez debiéramos intentarlo y a partir de allí seguir creciendo en armonía, concordia y paz social.