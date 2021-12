Iván de Pineda tiene coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conductor se realizó un hisopado luego de presentar unas líneas de fiebre.

Iván de Pineda dio positivo de Covid-19. El conductor de Pasapalabra (Telefe) se realizó el hisopado después de presentar unas líneas de fiebre. Se encuentra en buen estado.

Iván de Pineda tuvo unas líneas de fiebre este miércoles 15 de diciembre y decidió hacerse un hisopado, cuyo resultado positivo. El querido modelo y conductor español se siente bien y está aislado en su casa. Por otro lado, las grabaciones de Pasapalabra, el ciclo de entretenimiento de Telefe, se pospondrán hasta el próximo lunes 27 de diciembre. Sin embargo, el programa seguirá saliendo al aire ya que cuenta con varias emisiones grabadas.

Por otro lado, vale recordar que Iván de Pineda fue reconocido el pasado 7 de diciembre con el premio Konex de Platino al mejor conductor de la década. El conductor de Pasapalabra (Telefe) le dedicó la distinción a Luz Barrantes, su pareja hace mas de 20 años, que lo acompañó a la premiación, a su productora, Mariel Morán, su familia, amigos, al equipo de WarnerMedia y ViacomCBS.

Al subir al escenario a recoger su distinción, de la mano de Tete Coustarot, Iván de Pineda pidió un aplauso para Fernando Bravo, conductor del evento, y dijo: "Estoy muy honrado, muchísimas gracias". "Quiero compartir este premio con todas las personas con las que me ha tocado encontrarme en mas de dos décadas de trabajo. Me han enseñado con una paciencia enorme y me han mostrado todo lo maravilloso que tiene la conducción televisiva", indicó.

"Estoy muy contento. Quiero agradecer al equipo de Viacom CBS, Guillermo Pendino, Darío Turovelzky y Santiago Perincioli. A todo el equipo, enorme, de WarnerMedia, Tomás Yankelevich, Ricardo 'Richi' Pichetto, Anouk Aaron, Felipe de Stefani, Enrique Sabatini y Mariel Morán. Quiero agradecer a mi madre, faro y luz incandescente que me ha guiado toda mi vida, a mis hermanos, mi familia, a mis amigos", manifestó.

Además, destacó a los colegas que lo acompañaban en el quinteto de diplomas al merito: Lalo Mir, Verónica Lozano, Elizabeth Negra Venaci y Guido Kaczka.

Pero en el medio del agradecimiento, hizo un apartado para Luz Barrantes, su pareja. "Quiero compartir esto con la persona que me ha acompañado en este derrotero increíble que es la vida, por mas de dos décadas, y que esta aquí conmigo. Y si tuviera que describir a esta persona en poca palabras diría: Pochi, sos todo", concluyó Iván de Pineda.