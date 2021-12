A pocas horas de realizarse el balotaje chileno, crecen las acusaciones, golpes bajos y fake news en las redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En horario central de la televisión chilena, algunas de sus figuras más destacadas denunciaron esta semana que el nuevo fenómeno mediático provoca "un clima de intoxicación en la campaña", haciendo que muchos electores se sumerjan en un océano de dudas que imposibilitan debates sustantivos de cara a una decisión sobre su voto. Para los analistas, es un mecanismo útil para direccionar engañosamente a la opinión pública.

La campaña por el balotaje de este domingo en Chile, en el que se enfrentarán el conservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, ha estado marcada por la urgencia de los candidatos de revertir la alta abstención de la primera vuelta, así como por la vorágine inusual desatada en las redes sociales, donde prevalecieron las acusaciones cruzadas, los golpes bajos, las fake news (noticias falsas) y la desinformación.

Este mecanismo para direccionar la opinión pública, cuyo primer uso masivo es atribuido a Steve Bannon, asesor del ex presidente estadounidense Donald Trump, desembarcó definitivamente en Chile de la mano de la profusa utilización de redes sociales y las pocas (o desconocidas) herramientas eficientes de verificación de datos.

El escándalo de Cambridge Analytica -la empresa fundada por Bannon que muchos aseguran marcó el inicio de varias intervenciones, entre ellas en las campañas a favor de Donald Trump, Jair Bolsonaro y el Brexit- inauguró un nuevo modelo exitoso, aunque controvertido, de hacer campañas electorales con la ayuda de las plataformas digitales.

Se trataba básicamente de llenar la red de mentiras o versiones falsas de hechos reales a través de diarios digitales, medios controlados o influencers. Estas mentiras eran difundidas de manera coordinada por cuentas automatizadas o gestionadas por usuarios reales.

"Se entiende por fake news contenido periodístico falso subido por medios masivos o portales de prensa, no desde redes sociales personales, por lo tanto desde esa perspectiva no han existido como tal, aunque sí una poderosa campaña de desinformación", aclaró Giglia Vaccani, periodista, investigadora y magister en gestión de comunidades digitales.

Los casos más resonantes en la campaña chilena son fotos trucadas en las que aparece el candidato de la izquierda, Boric, participando del estallido social de 2019, y la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón en una fiesta con otros constituyentes, recordó Vaccani.

"Miente, miente, que algo queda"

En la opinión de Vaccani, la estrategia ha tenido efecto como "un dispensador de mentiras" que presiona la pauta periodística de los medios de prensa tradicional y fuerza estos temas en la agenda, en desmedro de un debate político de más altura, sobre propuestas concretas. "Se trata del efecto 'miente miente que algo queda' cuya eficiencia quedó demostrada en las campañas de Donald Trump y Jair Bolsonaro", concluyó.

Una diferencia que marca la analista es que en Chile esta estrategia no fue generada por bots, como verificaron los laboratorios de escuelas de comunicaciones universitarias de las Universidades Católica, Diego Portales o Adolfo Ibáñez, además de Verifica Chile, Decodificador.cl, fake news y Birs, un buscador inteligente de redes sociales basado en ingeniería periodística, liderado por la propia Vaccani.

Consultada sobre cuál es el efecto real en las decisiones de voto de los ciudadanos, la experta señaló que por ahora "no logró el objetivo de movilizar más votantes", una variable central en un país donde desde 2012 la participación electoral no supera el 50%. De cara al balotaje del domingo, la necesidad de movilizar a los que hace una década que no votan se volvió vital para ambos candidatos.

"En la primera vuelta, la participación llegó al 47,6%. De cara al balotaje y usando nuestro motor verificamos que Twitter -donde Boric duplica los 530.00 seguidores del candidato de la ultraderecha Kast- se instauró como la red del debate político y programático", explicó la periodista.

Facebook, en tanto, donde Kast casi duplica los 150.000 seguidores de Boric, sirvió como canal de convocatorias para las comunidades organizadas; mientras Instagram, en las que el líder de la ultraderecha reúne tiene dos tercios de los 633.000 seguidores de Boric, se usó como una especie de agenda de actividades de candidatos.

En la red social china TikTok, Kast logró que sus videos -a través de apariciones humorísticas- marcaran una diferencia y dominaran la agenda de los programas matinales, cuyo público constituye un nicho importante de posibles votantes sin un fuerte vínculo con la política.