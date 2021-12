Almanaques de película, una forma original para visibilizar la discapacidad y fomentar la inclusión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

AANE Esperanza realiza desde él año 2011 una campaña de visibilización de la discapacidad a través de calendarios donde los protagonistas son los concurrentes a la institución (y jóvenes de la ciudad), que desde hace más de tres décadas es un símbolo de inclusión y referente en la región.

Desde el año 1986, AANE viene generando alternativas para la contención de las personas con discapacidad en la ciudad de Esperanza y la región, transformándose en un ícono y referente en la provincia.

Además en los últimos años lanzó una original propuesta que busca visibilizar y acompañar el trabajo que los concurrentes de la institución llevan a cabo a lo largo del año.

María Eugenia Aquino en diálogo con El Litoral, habló sobre la original propuesta que AANE desarrolla desde hace más de 10 años y que se transformó en un clásico anual a la que se suman no sólo los vecinos sino empresas de Esperanza.

“En realidad la iniciativa nació en otra organización, un grupo de familiares de personas con discapacidad que había comenzado con esta idea, pero luego cuando dejaron desde AANE tomamos la campaña porque nos parecía interesante. Es un instrumento de visibilidad y concientización con respecto a la discapacidad. Desde la asociación le dimos una vuelta, buscamos otro tipo de temáticas y por ello todos los años presentamos una idea y tema diferente”.

Aquino agregó que en función de la temática se van convocando a los protagonista. “La propuesta es abierta a todas las personas con discapacidad, no solamente de la asociación. Se convocan niños del jardín, de las escuelas de la ciudad y de los servicios de AANE”.

Un año de película

Para el calendario 2022 la iniciativa giró a representar la cartelera de las películas más taquilleras del cine. “Es un trabajo muy colaborativo. Siempre pensamos que agotamos las ideas pero todos los años surgen propuestas muy buenas. Luego de armar un listado y ver cuales eran las películas que más se podían adaptar fuimos viendo a los personajes que se iban a ir incorporando a las fotos y así surgió un año de película. Fue una experiencia muy linda, los protagonistas se involucraron muchísimo, ellos deciden participar, les gusta ser parte de la propuesta”.

En este sentido Aquino precisó que las escenas fueron muy divertidas. “De a cuerdo a la temática se fueron llamando a niños o adultos. Hubo un calendario que tuvo que ver con la inclusión laboral y a raíz de ello se fueron buscando a personas con discapacidad que estaban insertas en el mercado laboral para que participen de la propuesta, junto a los chicos del taller protegido de producción que tiene la asociación. Uno va hablando y seleccionado con los protagonistas en relación a cada temática, pero siempre todos quieren participar”.

Apoyo

Por otra parte Aquino manifestó que hay un acompañamiento muy importante de la comunidad de Esperanza y de las empresas con la institución.

“Contamos con un apoyo muy importante de las empresas y los vecinos de la ciudad que año a año se acercan no sólo a adquirir los almanaques, sino también los productos que el taller protegido Ubajay elabora. El año pasado con motivo de los 10 años de esta propuesta, no se hizo un book de fotos sino que se seleccionaron fotografías de otras ediciones. No queríamos exponer a los mismos jóvenes por el tema de la pandemia. El año pasado nos dio un poco de temor pedir a las empresas y comercios una donación por la situación que estábamos todos pasando, pero la ayuda fue muy grande. Además agradecemos el apoyo y el gran trabajo realizado por Eva Modenutti Paupie y a Maira Said, tanto en la diagramación como en las fotografías del calendario”.

Los calendarios pueden adquirirse en la sede de la institución Belgrano Nº 2366 (de la ciudad de Esperanza) y en comercios de la ciudad.

“Además de poder adquirir los calendarios, en la sede de la institución todas las semanas las personas del taller de producción realizan la feria donde venden los productos que ellos elabora: mermeladas, medallones de soja comunes y rellenos, empanadas, y realizan producción en el vivero y las bolsas de residuos. Además en estas fechas los chicos hacen budines”.

35 años de servicio

AANE trabaja desde hace 35 años en proyectos de trabajo que visibilicen la discapacidad y fomenten la inclusión de las personas.

Sobre este tema Aquino sostuvo que el 21 de enero de 1986 un grupo de padres da nacimiento a la institución. “Muchas asociaciones nacen así, con padres que necesitan de alguna prestación o servicio para sus hijos. Empiezan de esta forma a gestar una institución que brinde esos servicios. Se comienza con la Escuela Especial, hoy Escuela de Formación Integral, que funciona en la sede social a la que concurren alumnos no sólo de Esperanza sino de otras localidades de la región. Además la escuela cuenta con un anexo en la localidad de Humboldt”.

Foto: Juan Vittori

En este sentido la Coordinadora General AANE remarcó que allí se trabaja la integración y formación integral de los jóvenes y adolescentes hasta los 18 años. “También a los pocos años comenzó AANE con el taller de producción que ya cumplió 30 años. Tiene unos 20 operarios donde ellos en un predio de unas 3,5 hectáreas llevan a cabo diferentes tipos de producciones, entre ellas el filtrado de aceite vegetal para una empresa de la ciudad”.

Aquino puntualizó que los servicios de salud llegaron en los últimos años. “El Centro de Día para personas con discapacidad severa y profunda. Es un servicio que tiene más de 20 años y cuenta con la máxima categoría con un gran equipo de profesionales que realiza tareas recreativas y de contención. El servicio más nuevo es el Hogar con capacidad para 11 personas. Es un desafió permanente para sostener los servicios de forma óptima”.

AANE cuenta entre todos los servicios con 150 concurrentes y el personal asciende a 80 profesionales.

Trabajo en pandemia

Por otra parte la Coordinadora General AANE manifestó que el 2020 fue un año de aprendizaje. “Desde que se declaró la pandemia de Coronavirus y el aislamiento fue muy difícil. Los concurrentes hacen muchas actividades recreativas al aire libre y fuera del hogar. Es un poco la idea, que a través de sus intereses puedan participar de distintas propuestas culturales y sociales. Cuando tuvimos que limitar todo esto fue muy difícil”.

Aquino agregó que el cumpliendo de las medidas y protocolos a aplicar y que crecían en el tiempo fue un aprendizaje muy grande.

“Pero se pudo llevar a cabo muy bien. El hecho de no tener la recepción de sus familiares para los jóvenes fue muy duro, se hacía de manera virtual o de videollamadas. Fue un desafío enorme para todo el personal. El año pasado pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el Hogar, una experiencia distinta, pero este año ellos podrán estar con sus familias”.

Pro último Aquino precisó que AANE tiene un compromiso muy importante. “La asociación tiene mucho compromiso y trayectoria muy importante no solo en la ciudad. AANE es muy reconocida y referente a nivel regional y provincial. Formamos parte de la incipiente Federación de Talleres Protegidos de Producción a nivela nacional. Hemos formado parte en los lugares donde se toman las decisiones o se gestionan propuestas para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, atendiendo además los derechos e intereses. Siempre contando con personas que han puesto lo mejor para que los servicios sean de excelente calidad, tratando que las personas puedan estar incluidas, conviviendo con una ciudad que siempre ayudó a que ellos puedan ser parte”.