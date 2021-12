https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Autos, departamentos, objetos e indumentaria del fallecido futbolista Diego Armando Maradona serán subastados de manera virtual para oferentes de todo el mundo.

Para todo el mundo Este domingo se subastarán bienes que pertenecían a Maradona

El evento será transmitido, desde las 11, a través de la plataforma del Grupo Adrián Mercado, a cargo de la operación, quien aclaró, a través de un comunicado, que "para participar del remate, los residentes argentinos deberán abonar un monto en pesos, a diferencia de los participantes extranjeros, que deberán acreditar una entrada (a la transmisión del remate) en dólares".

En la subasta se ofertarán 87 lotes pertenecientes al astro del fútbol, entre los que se encuentran una casa de los padres de Maradona, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, un departamento en Mar del Plata, cuatro autos, máquinas de entrenamiento, objetos decorativos e indumentaria deportiva.

La subasta de la casa de Doña Tota y Don Diego, regalo del futbolista a sus padres en los años 80, arranca en US$ 900.000.

La propiedad, ubicada en la calle Cantilo al 4500 de Devoto, cuenta con 700 m2 cubiertos distribuidos en varias habitaciones, garage, patio y piscina, entre otras comodidades.

La oferta de inmuebles se completa con el departamento de dos ambientes en Mar del Plata, con un valor que inicia en US$ 65.000.

Entre los vehículos que se subastarán se encuentran dos BMW, cuyo precio arranca en US$ 225.00 y US$ 165.000, y una camioneta Hyundai H1, la más económica, valuada en US$ 38.000.

Por otro lado, las máquinas de entrenamiento comienzan en US$ 200 con una abdominalera, hasta alcanzar los US$ 2000 para una máquina multigimnasio utilizada por Diego y una máquina para correr a US$ 3500.

Entre los objetos de decoración habrá muebles y varios cuadros del futbolista, además de televisores LCD, una guitarra, prendas deportivas, zapatillas y corbatas.

Uno de los objetos subastados será la gorra que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le entregó a Maradona en el estadio Malvinas Argentinas.

El precio de la entrada para quienes deseen participar de la transmisión de la puja es de $ 600 para argentinos, y US$ 10 para extranjeros.

También se informó que los interesados en comprar alguno de los lotes deberán abonar una seña.

Adrián Mercado, CEO del grupo que realizará la subasta, dijo que "por su significado emocional, es la subasta más importante de la historia de nuestra empresa. Los interesados, de nuestro país y el mundo, tendrán una oportunidad única de adquirir un bien de Maradona en una subasta totalmente transparente, realizada por profesionales".