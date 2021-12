Línea directa: "una bala en la pierna", "protocolo para alcoholímetro" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 18.12.2021 - Última actualización - 19:49

19:46

Una bala en la pierna

LUIS ALBERTO

"El día sábado, alrededor de las 19 hs. estaba sentado en la puerta de la casa de mi madre, Uruguay y San Lorenzo, barrio Sur, cuando de repente me impactó un balazo en la pierna. Hice la denuncia en la comisaría 2da. Hasta el momento no hay ningún detenido. Esta es la seguridad que promete la dirigencia política. Quería visibilizar el caso, en razón de no haber visto publicado el suceso en ningún medio local".

¿Hasta cuándo?

JUAN R. BELL

"Cuántas veces nos hemos formulado esa pregunta: ¿Hasta cuándo deberemos mantener los pobres a los millonarios? Hace años, fue algo que se supuso para la defensa de los trabajadores y el Estado nos descuenta de nuestros salarios el 2% para mantener a multimillonarios. Hoy, el gobierno se dice defensor de los trabajadores, pero por las dudas cierra fábricas y exportaciones. ¿No ven que hoy tenemos más del 50% de pobres? Hace ya muchos años atrás, se fabricaban barcos que surcaban el mundo llevando nuestra producción. Los ferrocarriles recorrían el país, acarreando los productos que el mundo quería, pero fabricaban los trenes aquí con mano de obra local. Hoy los traen usados y chatarra de otros países y los jueces, protegen a esos políticos ladrones e inmorales. ¿No son traidores a la Patria? No; son héroes ya que el pueblo se vende por dos pesos, votándolos. ¿Hasta cuándo debemos permitir que nos metan la mano en los bolsillos? Digamos basta y sino ¿por qué no damos un diezmo para la Iglesia? ¿O algo para la política? Sigamos manteniendo vagos y atorrantes y continuemos subiendo los precios de los productos nacionales y Angola, pronto nos pasará por encima. Luego estafaremos al mundo que creyó en nosotros".

Sobre la pérdida de presión

AGUAS SANTAFESINAS

"Respecto de un reclamo publicado en esa sección referido a un inconveniente con la presión del servicio de agua potable de 9 de Julio y Tucumán, informamos que está en curso la renovación de la conexión domiciliaria de ingreso del servicio al inmueble. Muchas gracias".

Protocolo para alcoholímetro

MARIGEL

"En relación a la carta de Luis sobre el control de alcoholemia, diré que que el coronavirus en cualquier variante sería el menor de sus problemas. Que tal el HIV, hepatitis, mononucleosis, bacterias (algunas resistentes por un flemón o angina), aftas, herpes, que además de ser peores que el Covid, en esta época si lo tenés no te dan bola "porque no es Covid". Yo hubiese hecho lo mismo y mi sobrino en Misiones no la sacó tan barata: lo tuvieron en cana una noche y le sacaron el auto, aunque esto no justifica ni disminuye la gravedad de lo que te hicieron".

Elegir livianos y sin apuros

CELESTE ESTELA

"Al que se separó y no pasa estas fiestas con sus hijos, al que acaba de perder a alguien, al que recibió un mal diagnóstico, al que sufre por amor, al que perdió un trabajo: las vidrieras se visten de rojo, verde y dorado... Las góndolas ofrecen sidras y turrones... Los balcones se visten de fiesta, los árboles adornan las casas... Hay bullicio. Y cuando hay tanto ruido afuera parece que el dolor se hace más evidente y genera la sensación de que sos el único que la pasa mal. No compres la impostura de la felicidad. Ser feliz no es salir corriendo a comprar lo que no podés, a reunirte con quien no querés, a comer hasta estallar y tomar hasta desmayarte. No se juega la lealtad en un día porque tu hijo/a no puede cenar con vos o porque tu hermana eligió la familia de tu cuñado. No estés tironeando, no se puede estar en todas partes. Hacete chiquito/a, a tu medida, a la medida de tus posibilidades. Pasala con quien elijas, sin apuro, liviano, sobrio. Desmarcate de la publicidad que te muestra la ilusión de familias y parejas perfectas. Elegí lo que tengas ganas. ¡Lo que quieras! Pero sobre todo: se agradecido a Dios por lo que día a día te da. (Anónimo)".

Llegan cartas

A Juntos por el Cambio

RICARDO A. QÜESTA

Pido a los radicales de Juntos por el Cambio que moderen sus aspiraciones legítimas, en pos del bien del país y de la coalición de J x C. Eviten reacciones temperamentales y asuman actitudes más calmas y reflexivas. Nadie ganó ni perdió nada. Todos son partes de un conjunto. Da lo mismo ser jefe de un interbloque que un miembro más del conjunto de diputados. A eso no le interesa ni conoce la gente, que sólo quiere que resuelvan sus problemas. Por eso hay que evitar conflictos, tensiones, establecer reglas más precisas que se respetarán sin protestas.

Hay que deponer el yo y dar más cabida al nosotros, o sea al conjunto del equipo, porque por medio de esta actitud es posible intercambiar mejor las ideas, respetando las ideas de todos, perfeccionarlas, para elaborar estrategias y tácticas compartidas que contemplen cuales son las condiciones más favorables que requiere el país para su desarrollo y que permita encontrar el camino de modo de poder lograr el triunfo de Juntos por el Cambio en la gran batalla final que se va a librar en el 2023.

Hay que fortalecer la unidad de la coalición y siempre transmitir entusiasmo y mensajes positivos que levanten el ánimo de quienes los votaron y trabajan desinteresadamente y en el anonimato, para lograr que ese triunfo sea posible. Es imprescindible además incorporar a la coalición a José Luis Espert y Javier Milei que además de ser muy buenos economistas son personas muy honestas y patriotas.

Y por último ningún miembro o político de J x C debe hacer declaraciones públicas que menoscaben el prestigio o mérito de otro miembro de su mismo espacio. Nadie debe tratar de jubilar anticipadamente a nadie, ni tratar de desplazar solapada o abiertamente, ni adivinar cuáles serán las intenciones futuras de otro; y rendirse a la evidencia de que sólo se ganará si además de un gran esfuerzo colectivo, ese conjunto de votantes de J x C sea conducido por aquel que mayor prestigio, experiencia, capacidad y preparación tenga no sólo para ganar la batalla, sino que además sepa afrontar el día después de ganar la elección, porque sólo con esos atributos va a ser posible ir resolviendo exitosamente el desastre que deja en todos los órdenes el Frente de Todos, una bomba nuclear que va a costar mucho desactivar.