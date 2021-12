Coronavirus: alarma en Cataluña por el aumento del riesgo sanitario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ya hay más de 300 ingresados en las ucis catalanas, una cifra muy parecida a la de las navidades pasadas

La sexta ola de la pandemia, animada por la variante ómicron, se acelera en vísperas de las fiestas de Navidad. En Cataluña, Salut notificó este domingo 4.196 nuevos contagios contabilizados en las anteriores 24 horas y el riesgo de rebrote se dispara, pasando de 902 a 1.132 puntos. Este índice (EPG), que mide el potencial de crecimiento de la infección, ha aumentado un 25% en tres días y los pronósticos auguran que seguirá al alza, con el consiguiente impacto en el sistema sanitario. Esta referencia se sitúa ahora en valores superiores a los máximos de la segunda y la tercera olas.

La situación está en un punto crítico y el consejo científico asesor del Govern ha redactado un documento con propuestas de restricciones para frenar la transmisión. El contenido será evaluado la semana entrante por el Govern, pero de momento Salut ha movido ficha endureciendo los protocolos sobre confinamientos. A partir de la semana que viene, en una fecha por determinar, todos los contactos estrechos de positivos deberán aislase durante diez días aunque estén vacunados, lo cual supone un impedimento para las celebraciones familiares navideñas.

Según los datos de incidencia del Departament de Salut, todos los indicadores epidémicos siguen empeorando, excepto el número total de ingresados en los hospitales que se mantiene estable con 1.138, uno menos que el viernes. Sin embargo, la cifra de pacientes en las ucis a una semana del día de Navidad ya asciende a 307 y se aproxima a los datos de hace un año, cuando las unidades de críticos catalanas trataban a 333 enfermos de covid.

La mayor diferencia respecto a la ola de las Navidades pasadas está en la mortalidad, ahora mucho menor, si bien ayer se contabilizaron 19 defunciones.

Las escuelas aplicarán la cuarentena a vacunados a partir de enero

Los colegios catalanes esperarán a después de las fiestas de Navidad para aplicar el nuevo protocolo contra la covid que restablece la cuarentena para los contactos estrechos vacunados. La medida incidirá especialmente en secundaria. El día de vuelta de vacaciones es el 10 de enero.

La pauta de la cuarentena a los vacunados si han estado en contacto con un positivo entra en vigor a partir de este lunes. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, descartó, en una entrevista en RAC1, que Catalunya imite a países como Portugal, que hace unas semanas ya anunció su decisión de alargar las vacaciones de Navidad de los escolares para contener el virus.

“El día diez abriremos las escuelas. Aquí no hay debate porque los centros son lugares seguros. No nos planteamos alargar las vacaciones”, aseveró contundentemente. Asimismo, el conseller ha expresado su preocupación por el impacto de la variante ómicron, pero ha recordado que el curso pasado, cuando la vacunación no estaba tan extendida, se llegaron a confinar 3.300 grupos escolares “y mantuvimos las escuelas abiertas”. Ayer había 52.843 confinados, entre alumnos y docentes (2.176).



​El presidente del Col·legi de Metges de Barcelona, ​​Jaume Padrós, ha pedido que se avanzasen las vacaciones escolares para facilitar los aislamientos familiares y que haya menos presión sobre los CAP. En un hilo de tuits en Twitter, ha pedido al Govern "máxima responsabilidad y que actúe en consecuencias atendiendo a sus competencias". En concreto, ha apostado por restringir los aforos en centros comerciales y comercios, insistir en evitar celebraciones y aglomeraciones, y volver a la mascarilla obligatoria en la calle y cuando no se consuma. En nombre del col·legi ha reclamado también mayor implicación a los ayuntamientos y facilitar la obtención de certificados cóvid y su debida aplicación.

La velocidad de propagación del virus (Rt) es de 1,65, seis décimas más, lo que significa que cada 100 infectados contagian a una media de 165 personas y que persiste la transmisión comunitaria descontrolada del virus. Asciende también la positividad. El 11,4% de las pruebas diagnósticas realizadas en la última semana han dado positivo, cuando la OMS establece el umbral en el 5% para considerar que la transmisión está controlada.

Por otra parte, la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes pasa de 581,53 a 628,77, mientras que a 7 días sube de 368,35 a 391,45.