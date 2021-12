https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Regreso esperado Finalmente, Mirtha Legrand volvió a la televisión

Mirtha Legrand volvió a la televisión para cerrar el año 2021 en la pantalla, el lugar en el que más le gusta estar. Aunque a diferencia de su anterior aparición, esta vez la diva condujo su programa junto a Juana Viale, quien la reemplaza en la conducción desde el comienzo de la pandemia y lleva ya casi dos años haciéndose cargo de sus clásicos almuerzos.

"¡Qué divina estás Juanita! ¡Qué recibimiento tan lindo! Estoy un poquito nerviosa, como angustiada, pero tan feliz de estar acá. Son un equipo divino. Muchas gracias. Han preparado todo, son una maravilla", dijo la conductora de 94 años apenas ingresó al estudio, presentada por Nelly Trenti, su histórica locutora, y vestida con un diseño de Claudio Cosano.

Luego, Mirtha le dedicó el programa a Goldie y Josecito, sus hermanos. "Qué terrible perder a dos hermanos. Y por la pandemia no los pude despedir, fue muy doloroso", se sinceró. Y fiel a su estilo descontracturado retó al aire a su nieta: "Quiero hablar y no me dejás", le dijo, entre risas. Y agregó: "Es que hace casi dos años que no estoy en televisión".

En la mesa la esperaban Ricardo Darín, Darío Barassi, Jey Mammón y Diego Torres, las figuras elegidas por la producción (con Nacho Viale a la cabeza) para estar presentes en su regreso.

Cabe recordar que en octubre de este año la diva estuvo internada por doce días en el sanatorio Mater Dei tras sufrir una obstrucción coronaria que afortunadamente se pudo corregir con la colocación de dos stent.

La emotiva noche para Mirtha se cerró, como no podía ser de otra manera, con palabras de la Diva. Dijo que se sentía "una mujer feliz", pidió "unión" entre todos los argentinos y, como pocas veces, se refirió a su edad.

"Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz", manifestó, con un ramo de flores en sus manos, junto a su nieta, y ante la atenta mirada de sus invitados.,

Además, se tomó un minuto para hablarle a la sociedad. "Hago un pedido para que nos unamos todos los argentinos, y que volvamos a ser una gran nación, una gran república, un gran gran país. No importa que pensemos distinto políticamente, tenemos que salir de este pozo en que estamos", solicitó.

Por último, afirmó: "Soy grande, no voy a decir cuánto cumplo, pero en pocos años más seré centenaria. Gracias a mi familia, que ha sido encantadora, y a mis amigos. Tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia y siempre fui la Mirtha Legrand que salió adelante".

Cuál había sido la última aparición televisiva de Mirtha Legrand

El 28 de agosto de 2021, Mirtha volvió a ocupar su histórico lugar en la conducción de su programa en reemplazo de Juana Viale, quien por aquellos tiempos viajó a París a acompañar a su hija Ámbar y a su regreso tuvo que cumplir con el aislamiento obligatorio.

“Estuve encerrada 300 días sin salir de casa. Eso no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo. Yo soy grande, pero soy vital, me gusta la vida. Bueno, estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije: ‘Doctor, yo quiero ser la de antes’. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje’ . Y aquí estoy. Es la mejor terapia", dijo la diva en aquel momento.

En tanto, su anterior aparición había sido a finales de diciembre de 2020, cuando tras estar por varios meses completamente aislada, la conductora de 94 años cerró el año como esta vez: al frente de su ciclo.