Acusaron de agresión sexual al actor de "Sex and the City" Chris Noth

El actor, que aparece en la recién estrenada continuación de la serie, ‘And just like that', ha negado las acusaciones de las agresiones supuestamente sucedidas en 2004 y 2015.

Chris Noth junto a Sarah Jessica Parker en una escena de Sex and the City Crédito: Captura de pantalla

Una semana después de que Chris Noth, el actor conocido por Sexo en Nueva York, retomara su papel de Big en el esperado spin-off de la serie And just like that..., el actor ha sido acusado de agresiones sexuales que supuestamente tuvieron lugar en 2004 y 2015.

"No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora", ha dicho Noth en un comunicado sobre las acusaciones, difundidas el jueves por The Hollywood Reporter. "Pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres".

Una de las mujeres, que habla bajo el seudónimo de Zoe, afirma que conoció a Noth en 2004, cuando tenía 22 años y trabajaba en un puesto de nivel básico en una "empresa de alto perfil donde Noth y otras celebridades tenían regularmente negocios", y que Noth, entonces de 49 años, consiguió su número de teléfono y comenzó a dejarle mensajes de voz en su teléfono de trabajo. Zoe dice que finalmente aceptó una invitación al apartamento de Noth en un edificio de West Hollywood. Allí, Zoe afirma que el actor la violó. Después, dice Zoe, fue al hospital Cedars-Sinai [en Los Ángeles] para que le pusieran puntos de sutura.

Una amiga de Zoe, quien ahora es psicóloga infantil, confirmó el relato de Zoe a The Hollywood Reporter. La jefa de Zoe en ese momento confirmó por separado que Zoe le contó el supuesto ataque poco después de que ocurriera, pero que, a petición de Zoe, no compartió los detalles de la agresión con nadie más. El UCLA Rape Treatment Center –un centro en California de atención a víctimas de violació– confirmó que trató a Zoe sin abordar detalles específicos de su situación.

La otra mujer, que habla bajo el seudónimo de Lily, dijo a The Hollywood Reporter que conoció a Noth mientras trabajaba como camarera de un club nocturno con 25 años en 2015. "Estaba realmente impresionada", dijo Lily, fan de la serie. "Él estaba coqueteando conmigo, seguro. Me sentí halagada. Sabía que estaba casado, lo que me da vergüenza admitir".

Lily cuenta que Noth, que entonces tenía 60 años, la invitó a cenar a Il Cantinori –un restaurante que aparece en un episodio de Sexo en Nueva York–, pero cuando llegó, la cocina ya estaba cerrada. Después de beber vino, dice que Noth la invitó a su apartamento, a la vuelta de la esquina, donde se le insinuó sexualmente y finalmente la agredió.

Una amiga de Lily confirmó que escuchó el mismo relato en 2015, escuchó un mensaje de voz que Noth envió después y sugirió que Lily llamara a la policía.

En una declaración a The Hollywood Reporter, Noth ha negado las acusaciones.

"Las acusaciones contra mí hechas por individuos que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo Noth. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días (…) 'No' siempre significa ‘no’ (…) esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consentidos. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres".

Las mujeres, que no se conocen entre sí, se pusieron en contacto con The Hollywood Reporter en los meses previos al estreno de And just like that..., alegando que la promoción de la serie por parte de HBO Max desencadenó sus dolorosos recuerdos.

Las acusaciones llegan una semana después de que And just like that... conmocionara a los fans con el asesinato del personaje de Noth en una muerte relacionada con la máquina de ejercicios de la marca Peloton que hizo que las acciones de la compañía se desplomaran un 11% al día siguiente del estreno. Para calmar las repercusiones de la publicidad, el personaje de Noth fue resucitado por Peloton en un anuncio que se hizo público en menos de 48 horas el pasado fin de semana. Sin embargo, el viernes, tras las acusaciones, Peloton retiró el anuncio viral en el que aparecía Noth de sus cuentas de Twitter e Instagram, así como de su canal de YouTube.