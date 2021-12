El partido entre los Denver Nuggets, de Campazzo, y Brooklyn Nets fue suspendido por casos de coronavirus

El encuentro que los Denver Nuggets (15-14), con Facundo Campazzo, debía animar este domingo por la noche ante Brooklyn Nets (21-9) por una nueva jornada de la fase regular de la NBA de básquetbol fue postergado, ante la irrupción de nuevos casos de coronavirus entre los jugadores de la franquicia neoyorquina.

La organización del certamen resolvió diferir la realización del cotejo que debía empezar este domingo a las 21.30 en el Barclays Center a partir de la necesidad de que “miembros del equipo y del staff” de los Nets ingresen “en los protocolos de salud y seguridad” ante la eventualidad de nuevos contagios.

Tonight's game at Brooklyn has been postponed due to health and safety protocols. pic.twitter.com/J7ovgN6pnk