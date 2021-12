https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 19.12.2021 - Última actualización - 18:33

18:31

Por Pedro Bayugar Docentes de educación pública de gestión privada

Pedro Bayugar*

Asumo la tarea de contestar al supuesto Administrador del Centro Educativo Jerárquico, simplemente porque me achaca o le imputa al SADOP cuestiones absolutamente falsas, propias de una cabeza turbada.

La ignorancia que demuestra en su libelo este señor es extraordinaria, sorprendentemente exuberante, propia de una persona sin educación, que lamentablemente se encuentra a cargo de un establecimiento educativo, cuyos docentes cumplen estoicamente su tarea, a pesar de este autodenominado administrador, aunque realmente es el dueño, ya que así se manifiesta y actúa, como el patrón.

Sin importar los adjetivos que nos endilga este conocido ciudadano santafesino, el SADOP y los docentes que representamos (no representamos escuelas) buscamos legítimamente concretar lo que la Ley 26206 nos reconoce desde que se sancionó, hace ya 15 años, y lo que la Ley provincial 6427 desde hace más de 50 años dispuso también para los docentes de escuelas privadas.

No somos parte ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, ni tenemos legisladores nacionales, ni tampoco provinciales. Tenemos funcionarios y legisladores conocidos. Tampoco hemos presentado ningún proyecto de ley, reclamamos sí, ante los funcionarios provinciales, desde el 2009 y en función de los derechos que nos reconocen estas leyes que llevan años de vigencia.

No es nuestro objetivo ser propietarios de alguna escuela, cuando la tuvimos fue porque en la Provincia no había educación para los niños hospitalizados o que no podían concurrir a la escuela por alguna enfermedad, y así fue que creamos la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria, que cedimos a la Provincia a los 20 años de gestión, por lo que no es cierto que se cerró, y actualmente los niños santafesinos cuentan con este servicio educativo en manos del Estado provincial. Por otra parte el Jardín de Infantes se fusionó con el Instituto de Capacitación Docente Nº 4087, del SADOP, y goza de muy buena salud…, sin seguir ninguna de las libertarias conductas patronales de este conocido ex bancario.

Creemos y sostenemos que el Ministerio de Trabajo debe actuar, no sólo para registrar los empleos de la actividad privada, sino para propiciar las mejores condiciones de trabajo, para lo cual desarrolla una importante actividad a través de las Paritarias, institución que seguramente desconoce el Administrador del CEJ, porque en su negocio manda él y nadie más que él, sin negociación ni reconocimiento a los derechos de las/os trabajadoras/es.

Es curioso que este ignorante administrador de escuelas sostenga que tiene autoridad para opinar, porque dice que tiene plata y no necesita del Estado. Referir su poder o su autoridad en la plata es propio de los avaros, pero también de otros personajes que cualquier psicólogo puede describir mejor que yo, así que lo dejo para ellos.

Para postre de este menú de la ignorancia que expone en su escrito don Administrador, confunde Educación con Sistema Educativo, que efectivamente es único y nacional, pero lo significativo es que una vez más demuestra no tener comprensión de textos, lo cual, hoy, le impediría egresar exitosamente de una escuela primaria y es el Administrador, mentor, ideólogo y patrón de un complejo educativo…, me pregunto, con esto y todos sus antecedentes ¿ el Ministerio de Educación no va a hacer nada…?

*Secretario General de Sadop Santa Fe