No es versito: Unión prepara un ofertón para "Juanchón"

El 31 de diciembre queda libre Juan Manuel García, el goleador de Unión con 7 goles y el grito en el clásico contra Colón. "La prioridad la tiene Unión", deslizó Claudio Rodríguez, el agente del delantero. Se hará un gran esfuerzo por el punta.

Son días, sin dudas, de mucho trabajo para la secretaría técnica del Club Atlético Unión (Roberto Battión, Ale Limia y el Turquito Amut). Es que más allá de haber cerrado la pretemporada en el exterior con un cuadrangular internacional con los grandes de Uruguay, se vienen tiempos de definiciones contractuales: altas, bajas, refuerzos para el 2022.

En ese sentido, el radar hace epicentro en Juan Manuel García, el silencioso y laburante delantero que llegó sin cartel desde Arsenal para ser suplente de Márquez y se quedó con el puesto.

Como se sabe, luego de haber jugado un año y medio a préstamo "sólo por el sueldo" (en off, de los más bajos de la plantilla), Unión chocó con la realidad de no tener opción de compra por la ficha. "Lo trajimos sin cargo, no pagamos préstamo y con un sueldo normal. Era obvio que no tendríamos opción", reconocen los dirigentes.

Ahora, mientras el jugador descansa en Bariloche, su agente Claudio Rodríguez deslizó en exclusiva a El Litoral que "la prioridad de Juan Manuel García se llama Unión de Santa Fe". Del otro lado, con mate uruguayo en Montevideo, Gustavo Munúa como coach desea que "Juanchón" siga con la rojiblanca a bastones.

Por lo que pudo averiguar el diario de Santa Fe, la decisión de hacer "un gran esfuerzo" por el delantero nacido en Tandil hace 29 años está tomada. "Se verán dos alternativas: comprar una parte del pase o triplicar el salario con otro préstamo largo pero con opción".

Como se sabe, Unión jugará en el 2022 tres torneos al mismo tiempo: 1) torneo local; 2) Copa Sudamericana en Conmebol; 3) Copa Argentina.

Para ese proyecto deportivo de Munúa, la continuidad de Juan Manuel García es determinante. Máxime analizando la fuerza ofensiva de Unión: hay muy pocas chances para que Nicolás Blandi, Cristian Insaurralde y el chico Cordero sigan en López y Planes.

La otra idea es cerrar la continuidad de Fernando "Cuqui" Márquez, que a pesar de sus últimas lesiones es un jugador que le gusta al comando técnico. Sin dudas, es un sector de la cancha a reforzar en este mercado de verano.

Los otros jugadores, además de Juan Manuel García y Fernando Márquez, que el cuerpo técnico quiere retener son Enzo Roldán y el arquero Sebastián Moyano. Con los dos (Boca y Bragarnik, respectivamente) comenzaron las charlas y están muy bien encaminadas en el Mundo Unión de cara al 2022.

Vinieron de Chile y se van a...

Sin dudas que este mercado de verano se lee de dos maneras: 1) la decisión deportiva que tomó Gustavo Munúa con determinados jugadores; 2) lo que se pueda hacer desde lo administrativo para encontrar la salida.

Por caso, los dos que eligió Juan Manuel Azconzábal del otro lado de la Cordillera (Nicolás Peñailillo y Nicolás Blandi) fueron dos auténticos fracasos desde todo punto de vista por donde se lo mire en el Mundo Unión.

En el caso de Blandi, sistemáticamente lesionado y nunca apto para la exigencia del fútbol argentino, tendría una cláusula de salida, pero hay que negociar con Pablo Sabbag, su representante.

En cuanto a Nicolás Peñailillo, el mismo chileno ya le manifestó a su agente que no quiere seguir en Argentina y su deseo es rescindir con Unión para volverse a Chile, del otro lado de la Cordillera.

Entre otros graves defectos del "Vasco" Azconzábal como DT, sin dudas, la elección de los refuerzos: no acertó con un solo futbolista de todos los que trajo a Unión.