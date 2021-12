https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 9:18

9:16

Fin de temporada Los colombianos de Colón volvieron a su país, ¿seguirán en el sabalero?

Tras la derrota de Colón ante River por el Trofeo de Campeones disputada el sábado en Santiago del Estero, el plantel quedó licenciado.

El rojinegro de Santa Fe tuvo un año de muchas emociones y lleno de actividad. El primer semestre lo coronó con el título de la Copa de la Superliga y la clasificación directa a la Copa Libertadores de América.

Con el fin de la temporada, se abren los mercados de pases y el juego de las especulaciones toma protagonismo. ¿Qué pasará en Colón?

El Litoral contó horas más tarde de la finalización del partido en tierras santiagueñas cómo es el panorama para algunos jugadores y la incertidumbre de saber si Eduardo Domínguez continuará en el club.

En este contexto, en las últimas horas Wilson Morelo publicó en sus redes sociales una foto junto a su compatriota Yeiler Góez de regreso a su país natal, Colombia.

Foto: Instagram

Desde Bogotá “los “cafeteros” rojinegros pasarán unos días de vacaciones junto a sus familiares y deberán definir su futuro. De los dos, el que más chance tiene de emigrar es Góez cuyo préstamo vence el 31 de diciembre.

Sobre el delantero cabe señalar que tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2022 pero su poca participación en el equipo de Domínguez podría ser determinante para buscar otro destino. Ya hubo rumores de una posible salida de Morelo de Colón que el propio futbolista aclaró que no es tal. “No sé de dónde sacan eso porque yo todavía estoy acá con Colón y todavía tengo un año de contrato. Apenas me voy a reunir con ellos a ver si podemos llegar a un acuerdo después de la final contra River, que es el 18 de diciembre. De resto, no sé. Irresponsable la información que está saliendo”, manifestó semanas atrás.