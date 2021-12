https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 10:26

10:25

El escultor sancarlino Juan Carlos Nausneriz trabaja en una nueva obra titulada “Almas”.

Departamento Las Colonias La plaza Sarmiento de Franck tendrá una nueva figura El escultor sancarlino Juan Carlos Nausneriz trabaja en una nueva obra titulada "Almas".

El escultor Juan Carlos Nausneriz, se encuentra tallando sobre un Pinus elliottii (Pino) en nuestra plaza Sarmiento, figuras de Colibríes y Margaritas en todo su tronco en distintas dimensiones. La obra se denomina “Almas”.

¿Cuál es su significado?

El colibrí es un ser majestuoso que nos da una lección sobre la vida y la muerte. Nuestros antepasados lo relacionaban con el equilibrio en la naturaleza, además de ser un mensajero divino y portador de amor. Desde los mayas hasta los mexicanos y las culturas nativo americanas, han sido seres muy respetados y admirados ya que simbolizan alegría, sanación y adaptabilidad.

Encontrar un colibrí no es coincidencia y puede traer muchas cosas positivas, desde una dosis de alegría hasta un mensaje de un ser querido que ya no está. Los colibríes incluso han sido mencionados en la Biblia como mensajeros del cielo, que nos empujan suavemente a seguir adelante y liberar la carga de las personas o cosas del pasado y que ya no pueden ser parte de nuestras vidas.

Uno de los significados más bellos que se les ha dado viene de una antigua leyenda maya que afirma que un colibrí aparecerá luego del fallecimiento de un ser querido, como señal de que este ha logrado llegar al otro lado y está bien. Por ello, algunas personas también los ven como señales de los ángeles, recordándonos que debemos seguir lo que nos hace felices y disfrutar el momento presente.

Las margaritas son el símbolo de la pureza, la inocencia, la amistad incondicional, el amor puro, la alegría, la sencillez, la sofisticación natural, sin ornamentos y manipulaciones, que ofrece la naturaleza.

Es una flor cargada de energías positivas y buenas vibraciones cuyo significado espiritual refleja mensajes relacionados con la dulzura y la fidelidad. Es por este motivo que la margarita es la flor predilecta de todas aquellas personas que desean asentarse en la paz interior, para estar bien con uno mismo y para estar bien con las personas que nos rodean.