Lunes 20.12.2021

12:49

Rechazado en el Congreso Macri: "El Presupuesto es impresentable, no cierra por ningún lado"

Mauricio Macri calificó como "impresentable" el proyecto del Presupuesto 2022, a la vez que resaltó que "no cierra por ningún lado" y aseguró que "Argentina está a la deriva".



"Vimos en estas últimas horas lo mismo que vimos con la pandemia: improvisación, ineptitud, mentiras, inmoralidad. El Presupuesto es impresentable, no cierra por ningún lado: inflación, financiamiento, recaudación...", indicó.



En declaraciones formuladas en LN+, Macri añadió: "Nosotros tuvimos una actitud responsable, democrática. Dimos quórum. Cuando se veía que no funcionaba, se ofreció ir a un cuarto intermedio para que revean el presupuesto, lo hagan de vuelta, que sea creíble y no que aumente gastos e impuestos".



"Hay que traer algo que cuadre y dé certidumbre a un Gobierno que hace dos años está en el poder y no tiene plan. Argentina está a la deriva", manifestó el ex mandatario, tras lo cual habló del fuerte discurso de Máximo Kirchner.



En ese sentido, dijo: "Hubo un brote de Máximo Kirchner que empezó a insultar a todo el mundo. La oposición dijo ´basta, se rechaza todo´. Han tenido una derrota política que pone en evidencia la nueva realidad: no tienen mayorías y tienen que venir a acordar cosas sensatas, no más irracionalidades".



"No sobrestimemos a esta gente. Fue producto de su personalidad. Otros diputados me dicen que se sorprendieron. Había un intento de encontrar una salida y darles otra oportunidad, y no dar este nuevo papelón que hunde a la Argentina", aseveró.



Además, Macri indicó: "Los argentinos no soportamos más. El nivel de angustia de los argentinos es por un Gobierno que no ve la realidad. No entiende la relación entre estabilidad, inversión, desarrollo y empleo. Cree que no es necesario ser creíble, confiable".



Al hablar de Alberto Fernández dijo: "Siento que es otra persona que perdió contacto con la realidad, rodeado por su microclima con agendas personales. Cada vez que aparece públicamente, que ahora por suerte lo hace menos, se contradice. Ha perdido el valor de la palabra presidencial".

Macri, quien apeló la decisión que tomó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, de procesarlo por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, y también por abuso de autoridad, dijo que no tiene "miedo a ir preso".



"Van a intentar una y otra vez meterme preso. La Justicia a lo largo del tiempo va corrigiendo disparates como lo que hizo el juez Bava siendo subrogante, sin competencia, de forma direccionada. No tengo miedo de ir preso. Es el sueño de ellos", expresó.



En cuanto a su mandato, Macri manifestó: "Mucha gente puede decir que no le gustó, pero nadie puede dudar de que nuestro Gobierno era gente bienintencionada para que cada argentino tenga trabajo".



"No podemos seguir un minuto más sin saber dónde vamos, sin una búsqueda sensata de baja de la inflación que no son los controles de precios, que nunca funcionaron. Volvimos al camino que en el corto plazo tiene pequeñísimos resultados", aseveró.



También opinó de la negociación con el FMI y dijo: "Tienen ahí la puerta para que el Fondo les ordene la cabeza y les haga entender cómo se hace un plan sensato. Se pasaron dos años sin sentarse en forma seria a acordar con quien representa a otros países del mundo, porque el Fondo no es un banco ni gente mala. Son los demás países que nos dieron plata para ayudarnos y pagarle la deuda que había tomado Cristina (Kirchner) en su gobierno, y algunas nuestras".