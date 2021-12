Línea directa: "el impuesto al bache", "responsabilidad individual" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 16:04

15:56

Atención en dependencias públicas

JORGE TORRES

¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están los diputados que deberían ocuparse de defender al ciudadano común? Me refiero a dos casos puntuales. La Anses de calle San Martín acaba de suspender el inicio de trámites en forma virtual. Ahora es todo presencial, ¡pero no otorgan turnos! ¡Es imposible conseguir un turno! Con la cantidad de viejos que aprendieron a manejar la computadora y ahora tiran todo por la borda. Segundo caso: es imposible sacar un turno en el Registro Civil. Los únicos que dijeron algo sobre este asunto fueron los Colegios de Abogados. En estas dependencias están trabajando con el 100 % del personal, ¿por qué el gobernador no pide que trabajen como corresponde? ¿Por qué la oposición no lo exige? La actividad privada trabaja como antes de la pandemia...".

****

El 'impuesto al bache'

UN LECTOR

"Hace unos cuantos años el intendente Corral instituyó un gravamen que rige solamente en la ciudad de Santa Fe, es el 'Derecho por mantenimiento de uso de la red vial', más conocido como el 'impuesto al bache'. Pareciera que no es suficiente con pagar la multiplicidad de impuestos que pagamos al comprar un vehículo 0 Km. ni con pagar la Patente, sino que tenemos que pagar este cannon sobre los automóviles que se registran en la ciudad de Santa Fe. Hece unos años, el Concejo amenazó con derogar esa norma, pero no pasó nada. Por eso le solicito a los concejales que hagan un acto racional, justo, decente y equitativo y eliminen este tributo. Además, si uno mira el estado de las calles de la ciudad, rápidamente llega a la conclusión de que el dinero recaudado no se utilizó para el fin específico para el que estaba previsto".

****

Responsabilidad individual

MIGUEL

"Le contesto al Sr. Silvano que dice que la Sociedad de Quinteros no tiene cesto: durante mucho tiempo tuvimos el cesto correspondiente por Callejón Funes y Alfonsina Storni, hasta que lo tuvimos que sacar porque todos los vecinos tiraban la basura ahí. Me parece que cada uno tiene que tirar la basura en su cesto y no en el del vecino... Con respecto a que todos los frentistas tenemos que tener el frente limpio, estoy de acuerdo. Pero cada persona debe limpiar y tirar los residuos en su casa, no donde no corresponde. Aclaremos las cosas. Porque la Sociedad de Quinteros no puede poner a una persona a levantar todas las botellas de plástico o de vidrio que los vecinos tiran. Cada uno debe hacer el mantenimiento de la parte que le corresponde y tirar las cosas en su propio cesto y no en la propiedad ajena".

****

Vereda

ELBA

"Diariamente camino por Bv. Muttis desde calle Laprida hacia la costanera, debiendo hacerlo por la calle porque la vereda de Vialidad Provincial es inexistente y lo que hay está en un lamentable estado. Pido por favor, que por seguridad para los transeúntes, los responsables de dicha institución procedan a desmalezar, limpiar, y en lo posible, a construir una vereda de cemento para mejorar el lamentable estado de la zona. Desde ya muchas gracias".

****

¿A dónde estaba?

UN LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Quiero contestarle al Sr. Troncoso, que el 10 de diciembre escribió sobre Mauricio Macri. ¿Este señor no se acuerda de los millones de dólares que López tiraba en bolsos adentro de un convento? ¿Que la señora y sus hijos tenían cuatro o cinco hoteles y ahora tienen 10? ¿Que Lázaro Báez cobraba rutas 'terminadas' que nunca fueron hechas? ¿También se olvidó de las maniobras de De Vido? Le quiero preguntar, ¿a dónde vivía en esa época? Macri tuvo que pedir al FMI para hacer frente al desastre que le dejaron. Gracias por publicar mi mensaje".

****

Educar

MARIO ALFREDO PILO

"Insistimos, frente a la crisis estructural de años, que educar a una persona es enseñarle a hacer -instancia de instrucción- y hacer -instancia de educación- lo que es capaz de hacer y ser. Esto lo decía Hesíodo, un poeta griego, muchos siglos atrás. Sin obligarlos más allá de sus capacidades ni adoctrinarlos en ideología, como decía en mis clases de Sociología de la Educación. Ergo, la educación es más que información, más que instrucción de afuera hacia adentro; es formación de adentro hacia afuera. Y requiere presencialidad por eso, no por otra cosa. Desde mi infancia, el peronismo presionó para que la educación sea un adoctrinamiento. 'Perón me ama', 'Evita me mima'... aún guardo esos libelos llamados libros de estudio. La Cámpora lo intentó años atrás con los relatos de 'El Nestornauta', que pretendía ser una emulación del clásico 'Gilgamesh, el inmortal', solo que desde el satélite I-sat. Hoy, los dirigentes gremiales de los sindicatos docentes, promueven -o al menos toleran con sonrisas- a los docentes militantes en la supuesta lucha contra el capitalismo o EE. UU. Todo vale en este país".

****

Colas diferenciadas

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Somos varios los que padecemos estos inconvenientes: después de 15 minutos en una caja del súper, por un problema con la Billetera electrónica de la persona que quería pagar, nos cambiaron a otra caja, y cuando estábamos por llegar a pagar le pasa lo mismo a otra persona, motivo por el cual nos trasladaron a una tercera caja, siempre iniciando una nueva cola. Me parece que se solucionaría si habilitan una caja para quienes quieren abonar con Billetera y otras para quienes quieren pagar con otros medios de pago".

****

Llegan cartas

El mayor regalo: Jesús

MARÍA ROSA LAZARTE

Los regalos envueltos en paquetes atractivos, con moños enormes, acomodados entre el brillo y las luces, pueden llegar a ser solo huecas pretensiones de lograr, de alguna manera, la alegría o la aceptación de alguien más...

Quizás haya alegría y risas, pero serán efímeras.

Quizás te conformes con lo que diste o con lo que recibiste o aun más: creas que de verdad están siendo llenados las necesidades y deseos tuyos y de quienes te rodean.

Pero hay algo mucho más valioso: el Don de Dios para nosotros es eterno, con pleno y total significado para las vidas de quienes lo quieran aceptar. El MAYOR REGALO jamás ofrecido se llama JESÚS. Él aceptó ser enviado en el "paquete" de un bebé nacido en una familia totalmente humana y sin riquezas terrenas. Y aún hoy ese regalo tiene vigencia, y es tan necesario para cualquiera, porque a sí mismo de tal manera se ofrece: "El Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad". Isaías 61: 10.